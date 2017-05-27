Суд арестовал главного бухгалтера «Седьмой студии» по обвинению в хищении 1,2 миллиона рублей. Она не признала вину

Бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой предъявлено обвинение в хищении 1,2 миллиона рублей. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил следователь на заседании суда, где рассматривался вопрос об избрании ей меры пресечения.

Вина Масляевой, по словам следователя, подтверждается показаниями свидетелей, в том числе Кирилла Серебренникова.

Следователь заявил, что Масляева отказалась признать вину, хотя ранее сделала это. «После задержания и допроса вину Масляева признала, сказала, что средства она передавала руководителям студии», — заявил он.

О том, что Масляева готова признать вину и пойти на сделку со следствием, ранее говорил ее адвокат по назначению Павел Теплухин. Как сообщает «Интерфакс», в дальнейшем она отказалась от услуг этого юриста.

Обновление. Суд арестовал Нину Масляеву до 19 июля. «Масляева обвиняется в тяжком преступлении, следствием представлено достаточно доказательств, что, находясь на свободе, Масляева может скрыться и угрожать свидетелям», — цитирует судью «Интерфакс».