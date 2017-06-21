Бывшего директора «Гоголь-центра» обвинили в срыве постановки «Сна в летнюю ночь». Спектакль идет уже пять лет

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского подозревают в хищении средств, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Об этом объявили представители прокуратуры на заседании Пресненского суда, где избирается мера пресечения Малобродскому.

Прокуратура заявила, что в 2012 году «Сон в летнюю ночь» не был поставлен, а выделенные на него средства похищены. Адвокат экс-директора «Гоголь-центра» представил рецензии на этот спектакль, вышедшие в СМИ. Прокурора они не убедили.

В свою очередь Малобродский подробно описал декорации постановки. Спектакль, напомнил Малобродский, успешно идет до сих пор и его видели тысячи зрителей.

«Сон в летнюю ночь», поставленный «Седьмой студией», входит в репертуар «Гоголь-центра». Ближайшая дата спектакля — 4 июля.