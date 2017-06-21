Суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

Meduza
12:06, 21 июня 2017
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Пресненский районный суд санкционировал арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, задержанного по делу о растрате бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». Срок ареста — до 19 июля, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда.

Заключить Малобродского под стражу просило следствие. Защита, в свою очередь, настаивала на мере пресечения, не связанной с помещением в СИЗО. Не заключать Малобродского под стражу просила и Ассоциация театральных критиков, направившая обращение в Пресненский суд.

Малобродский, заявили следователи на заседании суда, свою вину не признает, но его причастность «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей».

На заседании суда обсуждался спектакль «Сон в летнюю ночь», поставленный в 2012 году. Прокуратура заявила, что он не был поставлен, а выделенные на него средства похищены. Адвокат экс-директора «Гоголь-центра» представил рецензии на этот спектакль, вышедшие в СМИ. Прокурора они не убедили.

В свою очередь Малобродский подробно описал декорации постановки. Спектакль, напомнил Малобродский, успешно идет до сих пор и его видели тысячи зрителей.

На суде присутствовали деятели культуры, в том числе режиссер Сергей Женовач и композитор Александр Маноцков, которые дали показания в защиту Малобродского.

По версии СК, были похищены бюджетные средства, выделенные «Седьмой студии». Малобродский ранее занимал пост генерального продюсера этой организации. В рамках дела обвинения предъявлены бывшему главному бухгалтеру этой организации Нине Масляевой и бывшему гендиректор Юрию Итину. У основателя «Седьмой студии», режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре» в конце мая прошли обыски.
СК оценивает сумму похищенных средств, выделенных «Седьмой студии» в 200 миллионов рублей, Минкультуры говорит о 216 миллионах рублей. В ордере на обыск в «Гоголь-центре», с которым ознакомилась «Медуза», речь шла о 66,5 миллиона рублей. При этом в обвинении, предъявленном бывшим бухгалтеру и директору «Седьмой студии», фигурирует сумма ущерба в 1,2 миллиона рублей.
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева была отправлена в СИЗО, а экс-гендиректор этой организации Юрий Итин — под домашний арест. На одном из допросов, сообщал Republic, Масляева дала показания об участии в обналичивании около 100 миллионов рублей.

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