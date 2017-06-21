Суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

Пресненский районный суд санкционировал арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, задержанного по делу о растрате бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». Срок ареста — до 19 июля, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда.

Заключить Малобродского под стражу просило следствие. Защита, в свою очередь, настаивала на мере пресечения, не связанной с помещением в СИЗО. Не заключать Малобродского под стражу просила и Ассоциация театральных критиков, направившая обращение в Пресненский суд.

Малобродский, заявили следователи на заседании суда, свою вину не признает, но его причастность «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей».

На заседании суда обсуждался спектакль «Сон в летнюю ночь», поставленный в 2012 году. Прокуратура заявила, что он не был поставлен, а выделенные на него средства похищены. Адвокат экс-директора «Гоголь-центра» представил рецензии на этот спектакль, вышедшие в СМИ. Прокурора они не убедили.

В свою очередь Малобродский подробно описал декорации постановки. Спектакль, напомнил Малобродский, успешно идет до сих пор и его видели тысячи зрителей.

На суде присутствовали деятели культуры, в том числе режиссер Сергей Женовач и композитор Александр Маноцков, которые дали показания в защиту Малобродского.