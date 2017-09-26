Всех штатных сотрудников «Гоголь-центра» вызвали в СК. Повестки прислали даже уборщицам

Позвонила моя дочь Яна и сообщила, что всех актеров Гоголь-центра, в том числе и ее, вызвали в Следственный комитет. Там...

Всех актеров «Гоголь-центра» вызвали в Следственный комитет. Об этом в фейсбуке написал поэт Игорь Иртеньев, отец актрисы «Гоголь-центра» Яны Иртеньевой.

СК расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, фигурантами которого являются художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а также еще три человека. По версии СК, фигуранты дела украли деньги, выделенные театральной компании Серебренникова «Седьмая студия» для работы над проектом «Платформа».

Следствие утверждает, в частности, что были похищены деньги, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь», который в результате якобы не был поставлен. В действительности он прошел с большим успехом и до сих пор остается в репертуаре «Гоголь-центра».

Серебренников и Малобродский отказываются признать себя виновными. Они утверждают, что все полученные из бюджета деньги были потрачены на театральные постановки. Серебренников находится под домашним арестом, Малобродского отправили в СИЗО.

Еще трое фигурантов дела — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Итин сидит под домашним арестом, Масляева заключена под стражу, Воронова объявлена в розыск.