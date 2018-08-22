Минкульт уведомил фигуранта дела «Седьмой студии» Юрия Итина об истечении трудового договора

У Итина был подписан с театром пятилетний договор, который истекает 1 сентября, разъяснили ТАСС в пресс-службе министерства культуры РФ. Отправка уведомлений «руководителям подведомственных Минкультуры учреждений является стандартной процедурой, осуществляемой кадровой службой министерства», добавили в пресс-службе.

Директор Ярославского театра драмы имени Федора Волкова Юрий Итин, находящийся под домашним арестом по уголовному делу «Седьмой студии», получил письменное уведомление об истечении срока своего трудового договора.

Дело «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. Следствие обвиняет сотрудников студии в в хищении 133 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».

Помимо Юрия Итина, обвиняемыми по уголовному делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Никто из фигурантов дела, за исключением Масляевой, своей вины не признает.