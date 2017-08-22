Следственный комитет задержал Кирилла Серебренникова

Обновление. Как рассказал адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, режиссера задержали в Санкт-Петербурге, а затем доставили в Москву.

Режиссер Кирилл Серебренников задержан по делу о мошенничестве. Об этом утром 22 августа сообщили в Следственном комитете. Ведомство еще не обращалось в суд с ходатайством об аресте.

Отмечается, что скоро Серебренникову должны предъявить обвинение. По версии следствия, режиссер в 2011–2014 годах организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на его театральный проект «Платформа».

Дело против Серебренникова возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), которая предполагает до десяти лет лишения свободы.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, предположил, что Серебренникова могут поместить в СИЗО или отправить под домашний арест. Ранее у Серебренникова забрали загранпаспорт.