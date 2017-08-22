Следственный комитет задержал Кирилла Серебренникова

Обновление. Как рассказал адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, режиссера задержали в Санкт-Петербурге, а затем доставили в Москву.
Режиссер Кирилл Серебренников задержан по делу о мошенничестве. Об этом утром 22 августа сообщили в Следственном комитете. Ведомство еще не обращалось в суд с ходатайством об аресте.
Отмечается, что скоро Серебренникову должны предъявить обвинение. По версии следствия, режиссер в 2011–2014 годах организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на его театральный проект «Платформа».
Дело против Серебренникова возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), которая предполагает до десяти лет лишения свободы.
Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, предположил, что Серебренникова могут поместить в СИЗО или отправить под домашний арест. Ранее у Серебренникова забрали загранпаспорт.
В начале августа на очередном заседании о продлении меры пресечения были зачитаны
показания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она заявила, что Серебренников вместе с Алексеем Малобродским и Юрием Итиным создали эту театральную компанию для «реализации преступного умысла» на хищение выделенных бюджетных средств.
Тогда же следствие объявило, что расширило обвинение против фигурантов уголовного дела, по новой оценке ущерб составил 68 миллионов рублей (та же сумма, в хищении которой теперь подозревают Серебренникова).
До этого в материалах дела были эпизоды хищения на общую сумму только 3,5 миллиона рублей. Один из них касался того, что «Седьмая студия» якобы получила деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь», но не поставила его. При этом постановка шла на «Платформе» и в возглавляемом Серебренниковым «Гоголь-центре».
В своих первых пресс-релизах (но не в представленных суду материалах дела) Следственный комитет рассказывал
, что общий ущерб от хищения может составлять 200 миллионов рублей.