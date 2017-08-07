У Кирилла Серебренникова отобрали загранпаспорт

Правоохранительные органы забрали загранпаспорт у Кирилла Серебренникова. Об этом режиссер рассказал в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, добавив, что в настоящий момент он не может выехать за границу.

«В сентябре я должен ставить в Штутгарте оперу-сказку „Гензель и Гретель“ Энгельберта Хумпердинка. Надеюсь, что мне удастся выполнить свои обязательства по контракту», — сказал Серебренников.

Режиссер также подтвердил, что премьера балета «Нуреев» в Большом театре может состояться в конце 2017 года. По словам Серебренникова, с ним связался директор Большого театра Владимир Урин и сообщил, что «Нуреева» планируют показать 9 и 10 декабря.