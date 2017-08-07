У Кирилла Серебренникова отобрали загранпаспорт
Правоохранительные органы забрали загранпаспорт у Кирилла Серебренникова. Об этом режиссер рассказал в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, добавив, что в настоящий момент он не может выехать за границу.
«В сентябре я должен ставить в Штутгарте оперу-сказку „Гензель и Гретель“ Энгельберта Хумпердинка. Надеюсь, что мне удастся выполнить свои обязательства по контракту», — сказал Серебренников.
Режиссер также подтвердил, что премьера балета «Нуреев» в Большом театре может состояться в конце 2017 года. По словам Серебренникова, с ним связался директор Большого театра Владимир Урин и сообщил, что «Нуреева» планируют показать 9 и 10 декабря.
В конце мая у Кирилла Серебренникова дома прошли обыски по делу о хищениях в «Седьмой студии», основателем которой он является. Следственные мероприятия также были проведены в «Гоголь-центре», где он занимает пост художественного руководителя.
Обыски были проведены в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку «Сна в летнюю ночь» в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом «Сон в летнюю ночь» шел на «Платформе», а также несколько лет идет в «Гоголь-центре».
Обвинения по делу «Седьмой студии» предъявлены трем бывшим членам ее руководства. Кирилл Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.
11 июля в Большом театре должна была состояться премьера балета «Нуреев» в постановке Серебренникова и хореографа Юрия Посохова. За несколько дней до премьеры руководство Большого театра объявило о переносе спектакля из-за его неготовности. В свою очередь ТАСС сообщал со ссылкой на источники, что премьеру «Нуреева» отменили по прямому распоряжению министра культуры России Владимира Мединского, усмотревшего в балете пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В Большом театре вмешательство Мединского категорически отрицают.