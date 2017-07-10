«Может вызвать неприятие»: почему Большой театр сорвал премьеру «Нуреева», балета о великом русском танцовщике и открытом гее

В понедельник, 10 июля, Большой театр (ГАБТ) провел пресс-конференцию, на которой генеральный директор ГАБТ Владимир Урин рассказал о причинах переноса балета «Нуреев» в постановке Юрия Посохова и Кирилла Серебренникова. Согласно официальной версии, балет очень сложный — и по хореографической части к премьере 11 июля оказался не готов. Однако источники ТАСС утверждают, что «Нуреева» отменили по прямому распоряжению министра культуры Владимира Мединского; якобы из-за «гей-пропаганды». «Медуза» подробно рассказывает, о чем говорили на пресс-конференции в ГАБТ — и о других возможных причинах отмены «Нуреева».

«Нуреев» — масштабный балет, в котором кроме танцовщиков задействованы и оперные солисты, и драматические артисты, и . 10 июля генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что спектакль сложный, доделать в срок не получилось — и пришлось перенести. Однако проблемы возникли в основном с хореографической частью, а именно с исполнением — артисты не успели на должном уровне подготовить хореографический текст. По словам директора Большого театра, хореограф Юрий Посохов согласен с тем, что на репетиции нужен еще месяц, но этого месяца у театра нет. Урин заявил, что не надо связывать перенос «Нуреева» с делом «Седьмой студии», основанной Кириллом Серебренниковым, и политикой.

A post shared by Gabie (@sarafunshow) on Jul 4, 2017 at 11:58am PDT

Балетный критик «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова рассказала «Медузе», что, по ее сведениям, Юрий Посохов доволен всеми артистами и считает, что все три танцовщика, исполнившие партии Нуреева, — это «высший пилотаж».

Владимир Урин заявил, что решение о переносе принималось совместно с Серебренниковым и Посоховым после прогона 7 июля — поскольку руководство театра пребывало от увиденного «в унынии». Кирилл Серебренников, Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий на встрече с прессой в Большом театре не присутствовали. По словам Урина, их звали на брифинг, но они не пришли. Кирилл Серебренников в разговоре с «Медузой» отказался прокомментировать слова Урина. Юрий Посохов также не давал официальные комментарии о переносе премьеры; «Медузе» с ним связаться не удалось.

Владимир Урин признал, что на последнем генеральном прогоне, состоявшемся 8 июля, артисты собрались и на кураже станцевали намного лучше, но проблемы все равно остались. Версии о «неготовности» балета противоречат комментарии некоторых артистов о том, что спектакль все-таки сложился. Балерина Мария Александрова написала в инстаграме следующий комментарий: «И не верьте, что неготовность балета повлияла на снятие премьеры. Девиз нашей профессии „Всегда готов“». Прогон 8 июля был записан на камеры.

После долгих переговоров с создателями балета выбрали новую дату премьеры — май 2018 года. Изначально сообщалось, что «Нуреев» переедет на сезон 2018/2019, так как расписание Большого театра на сезон 2017/2018 уже полностью сформировано. Графики всех постановщиков не совпадают, но, по словам Урина, им все-таки удалось договориться о премьере в мае 2018 года. Балет останется на исторической сцене, декорации и режиссерские решения меняться не будут. Кирилл Серебренников в мае 2018-го будет работать в Мюнхене, но, возможно, у него получится приехать в Москву на репетиции; Юрий Посохов в это время свободен.

«Нуреев» получит противоречивые оценки, считает Владимир Урин. Директор ГАБТ заявил, что с самого начала было понятно, что Рудольф Нуреев — «фигура неоднозначная со сложной судьбой», рассказать его историю непросто, поскольку есть тема, которая «может вызвать неприятие». Нуреев был открытым гомосексуалом; в спектакле отражены его отношения с датским танцовщиком Эриком Бруном; в декорациях используется фотография обнаженного Нуреева, сделанная Ричардом Аведоном. Известно, что постановочной команде была предоставлена полная свобода действий, однако, по неподтвержденным данным, именно гомосексуальная тематика стала причиной переноса балета.

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Урин лично выбирал тему спектакля, над которым работала та же постановочная команда, что и над балетом Большого «Герой нашего времени». По словам критика Татьяны Кузнецовой, гомосексуальная линия в спектакле не ретушируется. «Поскольку он [Владимир Урин] утверждал этот спектакль, он и несет ответственность за эту тему, так как выбрал ее сознательно. Эта пресловутая фотография Аведона с голым Нуреевым, повернутым лицом к объективу, не публиковалась при его жизни — артист был против. Права на нее выкупили у фонда [Аведона]. Судя по фото в инстаграме, она во весь задник. Урин не мог не знать, как оформлен этот спектакль и о чем он. Он не робкий человек: он заступился за Серебренникова во время майских событий, не дрогнул, когда [режиссер Тимофей] Кулябин ставил в Большом [оперу „Дон Паскуале“]. Урин взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки. Видимо, он предпочел сослаться на дурное театральное планирование».

По информации ТАСС, балет «Нуреев» отменили по прямому распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Агентство сообщает, что чиновник якобы обнаружил в спектакле «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». В Минкульте это информацию не подтверждают. Владимир Урин всегда отрицал, что испытывает хоть какое-то давление со стороны властей; он заявил, что говорил с министром о «Нурееве» уже после того, как было объявлено о переносе премьеры, и поклялся, что такого звонка не было.

Однако газета «Коммерсант» еще до сообщения ТАСС написала, что в околотеатральных кругах ходит слух, что в театр поступил звонок «из высоких инстанций», после чего к спектаклю в Большом изменилось отношение. Руководству посоветовали отменить премьеру балета, который может спровоцировать скандал — и в результате чего Владимир Урин даже может лишиться своего поста.

Урин был назначен директором Большого театра в 2013 году сроком на пять лет, но уже в феврале 2017-го президент Владимир Путин одобрил продление его контракта еще на пять лет.

Кирилл Серебренников не комментирует решение руководства Большого театра. Тем не менее, 9 июля он выступил с речью на закрытии сезона в «Гоголь-центре», где заявил, что спектакль, которого не будет (очевидно, «Нуреев»), все равно будет: «Все напасти проходят, сменяются режимы, сменяются деятели разные, сменяются ситуации разные, остается искусство. Этому есть миллион подтверждений».