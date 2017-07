Большой театр отменил премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев». Главное

Нет слов...... понимание что ты только полюбил роль, начал вживаться в спектакль, всё начало складываться... и в секунду, вот эту вот твою маленькую жизнь у тебя с корнем вырывают... худшее для артиста... #нуреев #большойтеатр #владиславлантратов

