Большой театр отменил премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев». Главное

В субботу, 8 июля, Большой театр объявил о том, что премьера балета «Нуреев», намеченная на 11 июля, не состоится. Режиссер, сценограф и автор либретто «Нуреева» — Кирилл Серебренников; спектакль делала та же команда, что балет Большого «Герой нашего времени». Теперь балет, генеральный прогон которого состоялся вечером 7 июля, покажут в Большом не раньше 2018 года. Директор театра Владимир Урин объяснил перенос премьеры тем, что спектакль не готов к показу. «Медуза» рассказывает главное, что известно об этой истории.

Премьера балета «Нуреев», рассказывающего о жизни танцовщика советского происхождения Рудольфа Нуреева, должна была состояться в Большом театре 11 июля. Кирилл Серебренников был режиссером, сценографом и автором либретто спектакля; музыку написал композитор Илья Демуцкий, хореографом-постановщиком «Нуреева» стал Юрий Посохов. Та же творческая команда работала над балетом «Герой нашего времени» по Михаилу Лермонтову, его премьера состоялась в Большом в июле 2015 года.

Рудольф Нуреев считается одним из главных артистов балета ХХ века; в 1961 году, находясь на гастролях в Париже, он попросил политического убежища и стал «невозвращенцем». Серебренников говорил о «Нурееве», что «это будет байопик про всю жизнь [танцовщика]», «жизнь в одном балете, про 1960-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, про несколько эпох». Хореограф Посохов позже уточнял, что балет представит скорее «вспышки жизни Нуреева, не документальный, а скорее сюрреалистический „фильм“».

Посохов также рассказывал, что одним из главных сюжетов спектакля будут любовь Нуреева к датскому танцовщику Эрику Бруну, с которым Нуреева несколько десятков лет связывали близкие отношения. О том, что этот сюжет станет центральной линией спектакля, сообщали и «Ведомости»; со слов одного из сотрудников Большого издание также сообщало, что «в спектакле немало словесного текста, в котором звучит специфичная для Нуреева брань на английском языке».

Нет слов...... понимание что ты только полюбил роль, начал вживаться в спектакль, всё начало складываться... и в секунду, вот эту вот твою маленькую жизнь у тебя с корнем вырывают... худшее для артиста... #нуреев #большойтеатр #владиславлантратов A post shared by Vladislav Lantratov (@vladislavlantratov) on Jul 8, 2017 at 3:55am PDT

О переносе премьеры «Нуреева» Большой театр объявил 8 июля, за три дня до первого показа балета. В настоящий момент страница спектакля с сайта театра удалена; вместо «Нуреева» с 11 по 14 июля на исторической сцене Большого будет идти классический балет «Дон-Кихот».

Пресс-служба театра объявила, что в полдень 10 июля в фойе Большого состоится «брифинг, посвященный переносу премьеры „Нуреева“».

Несостоявшаяся премьера балета "Нуреев"Артистам Большого театра-браво!#большойтеатр #bolshoiballet #нуреев #премьера #dance A post shared by Александр Войтюк (@alexdancervoit) on Jul 8, 2017 at 1:14pm PDT

8 июля на ютьюбе была опубликована видеозапись встречи директора Большого Владимира Урина с сотрудниками театра. В ней Урин объясняет, что балет не готов к премьере и «в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя».

«Спектакль оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали. И по объему, и по соотношению всего того, что построил там Серебренников, и по хореографии Посохова, и необходимости соединить, гармонизировать эту историю», — поясняет директор театра, отдельно оговаривая «важность» и «принципиальность» премьеры. Урин утверждает, что решить имеющиеся «проблемы репетиционного характера» за оставшиеся до премьеры два дня невозможно. По его словам, теперь «Нуреева» покажут только в сезоне 2018/2019 годов, поскольку на ближайший сезон репертуар Большого уже полностью сформирован.

Позднее видеоролик был удален с ютьюба. Владимир Урин пока не давал комментариев СМИ о переносе премьеры «Нуреева». «Ведомости» сообщают, что решение Урин принял, посетив генеральный прогон балета вечером 7 июля.

Фрагмент прогона спектакля выложила в своем фейсбуке балерина Большого Вера Борисенкова. «Наша несостоявшаяся премьера состоялась для нас! — написала Борисенкова в комментарии к фотографии балета. — Я рыдала в начале, танцевала в самом конце и кричала „браво“ до осипшего горла!» Премьер Большого театра Владислав Лантратов, который танцевал партию Нуреева, у себя в инстаграме написал об отмене премьеры: «Ты только полюбил роль, начал вживаться в спектакль, все начало складываться… И в секунду вот эту вот твою маленькую жизнь у тебя с корнем вырывают».

A post shared by Bolshoi ballet. (@borisenkova_vera) on Jul 8, 2017 at 2:03pm PDT

Кирилл Серебренников отказался комментировать перенос премьеры. «Это решение театра. Вот так они решили», — сказал режиссер «Ведомостям». Композитор Илья Демуцкий в своем инстаграме также отказался от комментариев, употребив по отношению к ситуации с балетом слово «отмена». «Любовь. Это то чувство, которое я испытываю к тем 600 человек, что готовили и готовят балет, которого не будет», — добавил Демуцкий.

«То, что в спектакль до последнего могут вноситься изменения, иногда даже кардинальные — это нормально, — рассказал в фейсбуке бывший начальник отдела перспективного планирования Большого Михаил Фихтенгольц. — Поработав с Кириллом [Серебренниковым], могу сказать, что более четкого и организованного человека найти трудно».

Против «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова заведено уголовное дело. Следствие считает, что сотрудники основанной режиссером театральной труппы расхитили средства, выделенные на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь» (на одном из заседаний суда прокурор высказывал сомнения в том, что спектакль был поставлен, хотя «Сон в летнюю ночь» до сих пор идет в «Гоголь-центре»). Задержаны бывшие генеральный продюсер студии Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

Серебренников, в квартире которого в связи с уголовным делом проводились обыски, говорил, что его театр столкнулся «лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства». В поддержку Серебренникова и «Седьмой студии» высказывались российские и зарубежные деятели культуры; некоторые российские театры в конце июня провели акцию солидарности с коллегами.