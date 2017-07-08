«За два дня решить проблемы невозможно». Директор Большого театра объявляет сотрудникам о переносе балета Серебренникова на год

Причиной переноса премьеры балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова в Большом театре стала плохая готовность спектакля. Это следует из видеозаписи, на которой директор Большого Владимир Урин объясняет это решение сотрудникам театра. Ролик был опубликован на ютьюбе 8 июля.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя», — говорит Урин. Для завершения спектакля, по его словам, необходим «как минимум еще месяц», однако этого времени у театра нет.

По словам Урина, премьера «Нуреева» переносится на сезон 2018/2019 годов, поскольку план на следующий сезон уже полностью сформирован. Решение о переносе принято вместе с постановщиками, режиссером Кириллом Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым, заявил директор театра.

Урин признал, что руководство театра «немножко не рассчитало масштабы спектакля и время, которое на него необходимо». «Спектакль оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали. И по объему, и по соотношению всего того, что построил там Серебренников, и по хореографии Посохова, и необходимости соединить, гармонизировать эту историю», — сказал он.

«Тем не менее, для нас абсолютно очевидно, что это очень важная для нас работа, принципиальная работа, новая работа, и мы обязательно ее осуществим», — заявил он.

«За оставшиеся два дня те проблемы репетиционного характера, <…> конечно, решить невозможно. Это очевидно. Просто смотришь на сцену и понимаешь, что за оставишиеся два-три дня изменить эту картину невозможно. Большой театр не имеет права, не закончив, не завершив спектакль, выходить на зрителя», — сказал Владимир Урин.