«Это решение театра». Кирилл Серебренников прокомментировал отмену балета «Нуреев» в Большом театре

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что балет «Нуреев» был отменен за два дня до премьеры по решению Большого театра. Об этом он рассказал в коротком комментарии «Ведомостям».

Серебренников подчеркнул, что «они решили» отменить балет. Это заявление расходится со словами директора Большого театра Владимира Урина, который на встрече с труппой объявил, что решение принималось вместе с постановщиками, в том числе с Серебренниковым.

Запись встречи Урина с труппой была опубликована днем 8 июля, когда Большой театр официально объявил о переносе балета. Затем это видео, а также фрагмент репетиции «Нуреева» были удалены. Кто разместил запись на ютьюбе, неизвестно.