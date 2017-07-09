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«Это решение театра». Кирилл Серебренников прокомментировал отмену балета «Нуреев» в Большом театре

Ведомости
06:26, 9 июля 2017
Надежный источник

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что балет «Нуреев» был отменен за два дня до премьеры по решению Большого театра. Об этом он рассказал в коротком комментарии «Ведомостям».

Серебренников подчеркнул, что «они решили» отменить балет. Это заявление расходится со словами директора Большого театра Владимира Урина, который на встрече с труппой объявил, что решение принималось вместе с постановщиками, в том числе с Серебренниковым.

Запись встречи Урина с труппой была опубликована днем 8 июля, когда Большой театр официально объявил о переносе балета. Затем это видео, а также фрагмент репетиции «Нуреева» были удалены. Кто разместил запись на ютьюбе, неизвестно.

«Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили», — заявил Серебренников.

Ведомости
Премьера «Нуреева» была запланирована на 11 июля. Урин в беседе с труппой рассказал, что балет не готов, сославшись на недостаток репетиций. По его словам, балет отложат минимум на год, потому что в сезоне 2017/2018 для него не осталось места. Официально причины отмены премьеры не назывались.
Ранее Серебренников ставил в Большом театре оперу «Золотой петушок» и балет «Герой нашего времени».
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