Большой театр отложил премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев»
Большой театр объявил о переносе с 11 июля премьеры балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова.
Почему премьера откладывается и когда будет показан балет, не сообщается. Пресс-конференция, посвященная переносу балета, пройдет 10 июля.
Вместо «Нуреева» 11–14 июля на исторической сцене театра будет показан балет «Дон Кихот», сообщается на сайте театра.
Балет «Нуреев» посвящен судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева. Это третья постановка Серебренникова для Большого театра. Ранее он поставил там оперу «Золотой петушок» и балет «Герой нашего времени».
В мае Кирилл Серебренников стал свидетелем уголовного дела о хищениях в театральной компании «Седьмая студия», основанной им. У него дома и в театре «Гоголь-центр», которым он руководит, прошли обыски. Директор Большого театра Владимир Урин тогда выступил в его поддержку.