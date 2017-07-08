Большой театр отложил премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев»

Большой театр объявил о переносе с 11 июля премьеры балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова.

Почему премьера откладывается и когда будет показан балет, не сообщается. Пресс-конференция, посвященная переносу балета, пройдет 10 июля.

Вместо «Нуреева» 11–14 июля на исторической сцене театра будет показан балет «Дон Кихот», сообщается на сайте театра.