Французская актриса Изабель Юппер выступила в защиту российского режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проводили обыск по уголовному делу о мошенничестве. С обращением Юппер выступила, когда ей вручили почетную награду премии «Мольер» за высшие достижения в театральном искусстве 29 мая. «Медуза» приводит речь Юппер целиком:

Театр для меня — это утопия, это поддержка. Но иногда и сам театр надо защищать, он очень хрупок. Этот почетный «Мольер» принес мне много эмоций, много радости. Но он также дает мне возможность высказать слова поддержки Кириллу Серебренникову — российскому режиссеру театра и кино. Сейчас за него все очень переживают.

Не знаю, будет ли господин [президент России Владимир] Путин сегодня ночевать во Франции, или он уже вернулся в Москву. Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли. Спасибо.

Изабель Юппер в защиту Кирилла Серебренникова «Господин Путин, оставьте его в покое». Изабель Юппер выступила в защиту Кирилла Серебренникова https://meduza.io/news/2017/05/30/gospodin-putin-ostavte-ego-v-pokoe-izabel-yupper-vystupila-v-zaschitu-kirilla-serebrennikova Опубликовано Meduza 29 мая 2017 г.

Ранее Colta опубликовала обращение французских деятелей культуры в поддержку Серебренникова.