«Господин Путин, оставьте его в покое». Изабель Юппер выступила в защиту Кирилла Серебренникова

Meduza
06:15, 30 мая 2017
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Французская актриса Изабель Юппер выступила в защиту российского режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проводили обыск по уголовному делу о мошенничестве. С обращением Юппер выступила, когда ей вручили почетную награду премии «Мольер» за высшие достижения в театральном искусстве 29 мая. «Медуза» приводит речь Юппер целиком:

Театр для меня — это утопия, это поддержка. Но иногда и сам театр надо защищать, он очень хрупок. Этот почетный «Мольер» принес мне много эмоций, много радости. Но он также дает мне возможность высказать слова поддержки Кириллу Серебренникову — российскому режиссеру театра и кино. Сейчас за него все очень переживают.

Не знаю, будет ли господин [президент России Владимир] Путин сегодня ночевать во Франции, или он уже вернулся в Москву. Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли. Спасибо.

Изабель Юппер в защиту Кирилла Серебренникова

«Господин Путин, оставьте его в покое». Изабель Юппер выступила в защиту Кирилла Серебренникова https://meduza.io/news/2017/05/30/gospodin-putin-ostavte-ego-v-pokoe-izabel-yupper-vystupila-v-zaschitu-kirilla-serebrennikova

Опубликовано Meduza 29 мая 2017 г.
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Ранее Colta опубликовала обращение французских деятелей культуры в поддержку Серебренникова.

23 мая российские следователи провели обыски дома у Кирилла Серебренникова, а также в возглавляемом им московском театре «Гоголь-центр». Сотрудников театра на время обыска заперли в зале, отобрав телефоны.
Обыски проводили в рамках уголовного дела против руководства созданной Серебренниковым театральной компании «Седьмая студия». Следователи задержали бывшего главного бухгалтера компании Нину Масляеву и бывшего директора Юрия Итина. Их подозревают в хищении 1,2 миллиона рублей. Масляеву отправили в СИЗО до 19 июля, Итин находится под домашним арестом.
В защиту Серебренникова выступили многие деятели театра и кино. Министр культуры России Владимир Мединский также заявил, что он «огорчен» случившимся, но призвал «проявить сдержанность и объективность».

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