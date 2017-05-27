Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его «смутила и очень огорчила» ситуация вокруг театральной компании «Седьмая студия», бывших руководителей которой обвинили в хищении бюджетных средств.

«Более того, сказать, что я огорчен, — это ничего не сказать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», призвав «обе стороны» «проявить сдержанность и объективность».

Мединский назвал «спорным» творчество «Гоголь-центра» и проектов фестиваля «Платформа», но подчеркнул, что «в данном случае речь идет исключительно о технических, финансовых и бухгалтерских делах».

После обысков в «Гоголь-центре» и у Кирилла Серебренникова Мединского критиковали за то, что он не выступил в защиту режиссера (в этом ключе высказались, в частности, Александр Сокуров и Андрей Звягинцев).

Мединский сперва отказался комментировать ситуацию, а затем сказал, что дело касается «вопросов хозяйственно-финансовой деятельности», которые нельзя переводить «в плоскость околотворческой и околополитической истерии».

Эмоциональную реакцию части общества он объяснил тем, что «люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание». При этом он выразил надежду, что следствие пройдет «максимально непредвзятым» и «без демонстративной жестокости».