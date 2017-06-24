Кирилл Серебренников: театр оказался лицом к лицу с гигантской машиной репрессивного свойства
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал уголовное дело против бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия», в рамках которого следствие заявило, что некоторые спектакли якобы не были поставлены, а выделенные на них деньги были похищены.
Серебренников рассказал, что узнал об этих обвинениях из «бумажки», которую ему предъявили во время обыска (обыск у режиссера и в «Гоголь-центре» прошел 23 мая). По его словам, он был «в крайней степени удивления», поскольку помнит, что эти мероприятия «не просто прошли, а прошли с каким-то невероятным успехом».
«Что делать, когда по тебе катится каток? Театр, искусство оказались лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства. Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский», — сказал режиссер.
«Я не хочу давать таких оценочных суждений. Знаю одно — это абсурд и шизофрения. Это нелепая и чудовищная ситуация, из-за которой оказалось в опасности большое количество честных и профессиональных людей, которые, между прочим, работают совсем не в такой „денежной“ сфере, как об этом сейчас некоторые думают», — сказал Кирилл Серебренников.