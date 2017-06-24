Кирилл Серебренников: театр оказался лицом к лицу с гигантской машиной репрессивного свойства

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал уголовное дело против бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия», в рамках которого следствие заявило, что некоторые спектакли якобы не были поставлены, а выделенные на них деньги были похищены.

Серебренников рассказал, что узнал об этих обвинениях из «бумажки», которую ему предъявили во время обыска (обыск у режиссера и в «Гоголь-центре» прошел 23 мая). По его словам, он был «в крайней степени удивления», поскольку помнит, что эти мероприятия «не просто прошли, а прошли с каким-то невероятным успехом».

«Что делать, когда по тебе катится каток? Театр, искусство оказались лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства. Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский», — сказал режиссер.