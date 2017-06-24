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Кирилл Серебренников: театр оказался лицом к лицу с гигантской машиной репрессивного свойства

Комсомольская правда
11:09, 24 июня 2017
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Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал уголовное дело против бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия», в рамках которого следствие заявило, что некоторые спектакли якобы не были поставлены, а выделенные на них деньги были похищены.

Серебренников рассказал, что узнал об этих обвинениях из «бумажки», которую ему предъявили во время обыска (обыск у режиссера и в «Гоголь-центре» прошел 23 мая). По его словам, он был «в крайней степени удивления», поскольку помнит, что эти мероприятия «не просто прошли, а прошли с каким-то невероятным успехом».

«Что делать, когда по тебе катится каток? Театр, искусство оказались лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства. Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский», — сказал режиссер.

«Я не хочу давать таких оценочных суждений. Знаю одно — это абсурд и шизофрения. Это нелепая и чудовищная ситуация, из-за которой оказалось в опасности большое количество честных и профессиональных людей, которые, между прочим, работают совсем не в такой „денежной“ сфере, как об этом сейчас некоторые думают», — сказал Кирилл Серебренников. 

Комсомольская правда
Следственный комитет расследует дело о хищениях бюджетных денег, выделенных театральной компании «Седьмая студия», которую основал Кирилл Серебренников. У него дома и в театре «Гоголь-центр» прошли обыски, сам он был допрошен в качестве свидетеля.
По мнению СК, были похищены 200 миллионов рублей (при этом всего было выделено около 216 миллионов). В обвинении, в то же время фигурирует сумма ущерба в 1,2 миллиона рублей.
По делу были арестованы бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер Алексей Малобродский. Бывшего директора Юрия Итина посадили под домашний арест. Итин и Малобродский не признают свою вину; Масляева, по неподтвержденным данным, дала показания об участии в обналичивании около 100 миллионов рублей.
На заседании суда, где был арестован Малобродский, выяснилось, что его обвиняют в хищении денег на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь» проекта «Платформа»; сам спектакль, по мнению следствия и прокуратуры, так и не был поставлен. Это не так: спектакль и сейчас есть в репертуаре «Гоголь-центра».
После этого Кирилл Серебренников обратился к зрителям с просьбой помочь доказать, что спектакль действительно состоялся.

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