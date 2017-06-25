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Российские театры решили устроить акцию в поддержку «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Интерфакс
13:42, 25 июня 2017
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Несколько театров в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах 28 июня устроят акцию в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена координационной группы ассоциации театральных критиков Андрея Пронина.

По словам Пронина, перед началом спектаклей 28 июня представители театров выступят перед публикой с речами в поддержку фигурантов дела. О каких именно театрах идет речь, не называется. Известно, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга к акции присоединятся театры из Хабаровска, Воронежа, Красноярска и Новосибирска.

Никакого согласованного текста заявления у театров нет, отметил Пронин.

«Трудно сказать, кто первый предложил эту идею, но ее поддержали очень многие, в том числе очень уважаемые театральные деятели. Я полагаю, люди найдут свои слова, так что никакого вмененного текста тут нет. Акция будет 28 июня», — сообщил «Интерфаксу» в воскресенье Андрей Пронин, член координационной группы Ассоциации театральных критиков.

Интерфакс
Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится под стражей по обвинению в хищении средств, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Следствие считает, что постановка была сорвана, хотя в действительности спектакль был поставлен и до сих пор идет в «Гоголь-центре».
Основатель «Седьмой студии» и руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников не является обвиняемым по этому делу, однако в его доме проводились обыски в рамках расследования.
Помимо Малобродского, по делу о хищениях в «Седьмой студии» задержаны бывший гендиректор студии Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

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