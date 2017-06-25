Российские театры решили устроить акцию в поддержку «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Несколько театров в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах 28 июня устроят акцию в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена координационной группы ассоциации театральных критиков Андрея Пронина.

По словам Пронина, перед началом спектаклей 28 июня представители театров выступят перед публикой с речами в поддержку фигурантов дела. О каких именно театрах идет речь, не называется. Известно, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга к акции присоединятся театры из Хабаровска, Воронежа, Красноярска и Новосибирска.

Никакого согласованного текста заявления у театров нет, отметил Пронин.