«То, что происходит с Кириллом Серебренниковым, это отвратительно. Это демонстрация произвола. Власти не могут таким образом неуважительно относиться к достойным и уважаемым людям, тем более к режиссерам такого таланта», — сказал Лозница.

Украинский кинорежиссер Сергей Лозница в интервью «Настоящему времени» назвал «отвратительным» происходящее в рамках дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, по которому художественный руководитель «Гоголь-центра» проходит свидетелем.

«Я всячески поддерживаю Кирилла и желаю, чтобы эта ситуация как-то разрешилась и появился здравый смысл», — заявил Сергей Лозница.

23 мая у режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках дела о хищениях бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 годы основанной им театральной компании «Седьмая студия». Режиссера допросили в СК в качестве свидетеля.

В рамках дела была арестована бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Бывший директор организации Юрий Итин находится под домашним арестом. Они оба не признают вины.