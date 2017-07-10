«Спектакль, которого не будет, все равно будет» Речь Кирилла Серебренникова на закрытии сезона в «Гоголь-центре». Видео и расшифровка

9 июля художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников выступил перед актерами и зрителями по случаю закрытия сезона в театре. В мае 2017 года в квартиру к Серебренникову пришли с обыском. Против основанной режиссером «Седьмой студии» завели уголовное дело, в рамках которого арестованы бывшие генеральный продюсер студии Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева. Кроме того, 8 июля Большой театр объявил, что премьера балета «Нуреев» (режиссер, сценограф и автор либретто — Серебренников), намеченная на 11 июля, не состоится. «Медуза» публикует видеозапись и расшифровку выступления Кирилла Серебренникова. В ролике среди зрителей можно разглядеть бывшего главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова (при его участии на базе театра им. Гоголя появился «Гоголь-центр», которым руководит Серебренников), Полину Дерипаску (дочь Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента Бориса Ельцина), бизнесмена Романа Абрамовича, режиссера Константина Богомолова, журналиста и писателя Михаила Зыгаря и других.

Кирилл Серебренников на закрытии сезона в Гоголь-центре. Опубликовано Евгением Казачковым 9 июля 2017 г.

Кирилл Серебренников

Все напасти проходят, сменяются режимы, сменяются деятели разные, сменяются ситуации разные, остается искусство. Этому есть миллион подтверждений. Спектакль, которого нет или не было, — он оказывается живее всех живых и играется много раз при аншлагах. Спектакль, которого не будет, все равно будет. (Аплодисменты.) Вчера было удивительно: я приехал со спектакля, которого не будет, на спектакль, которого не было. (Смех.) И под вот этими хэштегами проходит наша жизнь. Какие-то люди пытаются нам внушить, что нас не существует. Что нас нет, и все, что мы делаем, — это не столь важно. Но то, какое количество зрителей приходит в «Гоголь-центр», то, какое количество зрителей аплодирует вам, то, какое количество зрителей лайкает ваши чертовы статусы в инстаграме, говорит все-таки о том, что мы нужны — и это нужно для самых обычных прекрасных наших зрителей, умных, талантливых. Мне кажется, [это] то, ради чего мы все здесь собрались.

Я вас безумно поздравляю с наступающим отпуском, потому что все работали очень серьезно, нервно, играли много спектаклей, заработали много денег, встретились с невероятными новыми персонажами — маски-шоу и прочее, и прочее. Все было в этом удивительном сезоне. И это мы никогда не забудем. Но мы это простим. Потому что это незначительный эпизод в нашей бурной жизни. А главное содержание нашей жизни — это все-таки театр, искусство, которым все мы занимаемся. На фоне любых климатических изменений все равно мы останемся замечательной компанией прекрасных молодых людей, которым здорово и весело вместе, которым хочется радостно проводить свое время — со смыслом — и передавать всем зрителям свою огромную любовь. Я очень рад говорить это в ваши чертовы гаджеты, которые вы все на меня уставили. Я хочу говорить это в ваши глаза. А вы все на меня тычете вашими дорогими айфонами и самсунгами. (Реплика из зала: чтобы было подтверждение!)

Я понимаю — чтобы было подтверждение. Но, как выясняется, никакие ролики не являются подтверждением. Вам все равно не поверят. Поэтому надо на все это забить, расслабиться и получать максимальное удовольствие от каждого дня, который мы проводим вместе. Я вам желаю, чтобы как можно больше дней мы с вами проводили вместе, в той любви, которая, наверное, и держит в жизненном тонусе «Гоголь-центр». Спасибо!