ТАСС: премьеру «Нуреева» перенесли по распоряжению Мединского. В спектакле нашли гей-пропаганду

ТАСС
12:30, 10 июля 2017
Требует подтверждения

Премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» в Большом театре перенесли по прямому распоряжению министра культуры России Владимира Мединского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству.

По словам источника, Мединский обнаружил в спектакле пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. «По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными», — отметил источник. Декорацией для спектакля должна была стать фотография Рудольфа Нуреева, на которой он снят полностью обнаженным.

О том, что премьеру перенесли из-за гей-пропаганды, также сообщил источник «Дождя», близкий к правительству России. По его словам, показ спектакля «выглядел бы как провокация».

В Минкультуры отказались официально комментировать эту информацию.

ТАСС
О переносе премьеры балета «Нуреев» было объявлено 8 июля, за три дня до премьерного показа. Директор Большого театра Владимир Урин объяснил такое решение тем, что спектакль не готов к показу. «Спектакль оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали», — сказал Урин. По его словам, премьера состоится 4–5 мая 2018 года.
Кирилл Серебренников, который выступает режиссером, сценографом и автором либретто «Нуреева», отказался комментировать перенос премьеры, сославшись на то, что решение принимало руководство Большого театра.
В конце мая у Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищениях в основанной им «Седьмой студии». Бывший генеральный продюсер студии Алексей Малобродский и бывший бухгалтер студии Нина Масляева были заключены под стражу, бывший гендиректор Юрий Итин находится под домашним арестом. Серебренников проходит по делу свидетелем.

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