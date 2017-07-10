ТАСС: премьеру «Нуреева» перенесли по распоряжению Мединского. В спектакле нашли гей-пропаганду

Премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» в Большом театре перенесли по прямому распоряжению министра культуры России Владимира Мединского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству.

По словам источника, Мединский обнаружил в спектакле пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. «По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными», — отметил источник. Декорацией для спектакля должна была стать фотография Рудольфа Нуреева, на которой он снят полностью обнаженным.

О том, что премьеру перенесли из-за гей-пропаганды, также сообщил источник «Дождя», близкий к правительству России. По его словам, показ спектакля «выглядел бы как провокация».