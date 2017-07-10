ТАСС сообщил о решении Мединского отложить показ балета «Нуреев». Потом агентство спрятало свою новость

Meduza
16:55, 10 июля 2017

ТАСС сообщил о решении министра культуры Владимира Мединского отложить показ балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова, а потом попытался скрыть эту новость. На это обратил внимание журналист Олег Кашин.

Около 15:30 10 июля ТАСС опубликовал заметку «Источник: показ постановки Серебренникова „Нуреев“ перенесли по распоряжению Мединского». СМИ, в том числе «Медуза», опубликовали на ее основе свои новости. Заметка ТАСС была размещена по адресу http://tass.ru/kultura/4402359 (внимание на цифры в конце).

Спустя несколько часов публикация ТАСС перестала открываться. Агентство сделало так, что при переходе по адресу http://tass.ru/kultura/4402359 пользователь попадает не на заметку про личное распоряжение Мединского, а на другую — с заголовком «Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру „Нуреева“». Ее адрес: http://tass.ru/kultura/4402923.

Перепечатка прежней новости о Мединском сохранилась на сервисе новостей Mail.ru (копия).

Балет «Нуреев» о танцовщике Рудольфе Нурееве, который был открытым геем, решили перенести на следующий сезон за несколько дней до премьеры (по договору, она должна была состояться 11 июля). Руководство Большого театра объяснило это тем, что постановка не готова с хореографической точки зрения. Директор театра Владимир Урин утверждал, что Мединский не требовал от него перенести премьеру.

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