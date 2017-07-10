ТАСС сообщил о решении Мединского отложить показ балета «Нуреев». Потом агентство спрятало свою новость

ТАСС сообщил о решении министра культуры Владимира Мединского отложить показ балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова, а потом попытался скрыть эту новость. На это обратил внимание журналист Олег Кашин.

Около 15:30 10 июля ТАСС опубликовал заметку «Источник: показ постановки Серебренникова „Нуреев“ перенесли по распоряжению Мединского». СМИ, в том числе «Медуза», опубликовали на ее основе свои новости. Заметка ТАСС была размещена по адресу http://tass.ru/kultura/4402359 (внимание на цифры в конце).

Спустя несколько часов публикация ТАСС перестала открываться. Агентство сделало так, что при переходе по адресу http://tass.ru/kultura/4402359 пользователь попадает не на заметку про личное распоряжение Мединского, а на другую — с заголовком «Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру „Нуреева“». Ее адрес: http://tass.ru/kultura/4402923.

Перепечатка прежней новости о Мединском сохранилась на сервисе новостей Mail.ru (копия).