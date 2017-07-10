От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

Большой театр назвал новую дату премьеры балета Кирилла Серебренникова «Нуреев»

Meduza
09:42, 10 июля 2017

Премьера балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» перенесена на 4–5 мая 2018 года. Об этом, сообщает корреспондент «Медузы», объявил на специальной пресс-конференции директор Большого театра Владимир Урин. Спектакль будет показан на Исторической сцене, добавил он.

По словам Урина, в Большом театре рассматривали возможность не переносить премьеру, намеченную на 11 июля. «Сначала была идея выпустить хотя бы один [спектакль „Нуреев“], а не четыре в июле. Поняли что невозможно», — сказал он.

«Репутационные потери есть. Любая отмена — это репутационные потери. Но нам важно сделать качественный спектакль», — цитирует «Интерфакс» заявление Урина.

«Никаких финансовых потерь абсолютно нет. Спектакль состоится через восемь месяцев», — добавил он.

Кирилл Серебренников на пресс-конференции, посвященной переносу «Нуреева», не присутствовал.

Большой театр 8 июля объявил об отмене премьеры балета «Нуреев», посвященного судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева. Премьера балета была назначена на 11 июля. Всего в июле «Нуреева» планировалось показать четыре раза.
Режиссером, сценографом и автором либретто спектакля «Нуреев» был Кирилл Серебренников. Для него это была третья работа для Большого театра. Ранее он ставил там оперу «Золотой петушок» и балет «Герой нашего времени».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться