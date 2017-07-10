«Клянусь, что такого звонка не было». Урин назвал провокацией сообщения о переносе «Нуреева» по требованию Мединского

РБК
13:44, 10 июля 2017
Надежный источник

Директор Большого театра Владимир Урин назвал провокацией сообщения о том, что премьера балета «Нуреев» была перенесена по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского.

«Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка [от Мединского] не было, никаких указаний не давалось», — заявил Урин в интервью РБК. «Кто пускает такие провокации, мне трудно сказать», — добавил он.

В пресс-службе Минкультуры, в свою очередь, сообщили РБК, что между Мединским и Уриным состоялся «долгий обстоятельный телефонный разговор, в котором они, в том числе, обсуждали балет „Нуреев“ в постановке Кирилла Серебренникова». При этом представители Минкультуры подчеркнули, что о запрете спектакля речь не шла.

«Министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений. Это исключительно компетенция художественного руководства, которому мы всецело доверяем», — заявили в Минкультуры.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что решение о переносе премьеры «Нуреева» было принято по прямому распоряжению министра культуры России Владимира Мединского, усмотревшему в балете гей-пропаганду.

Источник «Дождя», близкий к правительству, также сообщил, что премьера «Нуреева» была перенесена из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Показ «Нуреева», по его словам, «выглядел бы как провокация».

Премьера балета «Нуреев», посвященного судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева, была намечена в Большом театре на 11 июля. 8 июля театр объявил об отмене спектакля. Как пояснил директор ГАБТ Владимир Урин, премьера перенесена на 4–5 мая 2018 года.
Режиссером, сценографом и автором либретто спектакля «Нуреев» был Кирилл Серебренников, ранее поставивший там оперу «Золотой петушок» и балет «Герой нашего времени».

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