Балетный критик «Коммерсанта» посмотрела «Нуреева» на пиратских видео. По ее мнению, это «лучшее, что произвел мировой театр в XXI веке»

11 июля на сцене Большого театра (ГАБТ) должна была состояться мировая премьера балета «Нуреев» в постановке Юрия Посохова и Кирилла Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого. Однако за несколько дней до премьеры руководство ГАБТ решило спектакль отменить — якобы из-за его неготовности. Последний генеральный прогон прошел 8 июля и был записан на видео — пять фрагментов балета попали в сеть. Кроме того, оказались доступны ролики с черновой репетиции 6 июля. Балетный критик «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова посмотрела все доступные фрагменты и пришла к выводу, что «Нуреев» — лучшее, что произвел мировой театр в XXI веке. «Медуза» пересказывает самое важное из рецензии Кузнецовой.

Фрагменты отмененного балета «Нуреев» Коммерсантъ ИД

Татьяна Кузнецова полагает, что балет Посохова и Серебренникова, посвященный судьбе выдающегося танцовщика XX века Рудольфа Нуреева, обладает исключительными художественными достоинствами. Критик посмотрела пять эпизодов, снятых во время последнего генерального прогона (суммарно 53 минуты), и считает, что на них не видно никаких признаков недоделок спектакля. Хотя именно на них указывал генеральный директор Большого театра Владимир Урин — он объяснял отмену балета тем, что артисты недостаточно хорошо исполняют хореографический текст, сочиненный Юрием Посоховым.

Композицию балета скрепляют сцены аукционов, на которых распродаются вещи Нуреева. Лоты связаны с различными эпизодами из жизни танцовщика и периодами — уроки в ленинградском училище, постановка «Баядерки» в Парижской опере, отношения с датским танцовщиком Эриком Бруном. По мнению Кузнецовой, спектакль получился целомудренный; в нем отсутствует даже намек на вульгарность — это спектакль не о сексе, а о любви, «любви однополой, разнополой, любви к танцу, к жизни, к свободе». Хореографию, основанную на образцово-академических па, критик сравнивает с «дыханием», отмечая, что при этом она чрезвычайно насыщена: «Никаких длиннот, повторов и прочих „заполнений музыки“».

Татьяна Кузнецова считает, что ничего масштабнее и значительнее балета Посохова и Серебренникова мировая музыкальная сцена в XXI веке не производила. По ее мнению, «Нуреев» мог бы стать этапным балетом для Большого театра, как когда-то им стал «Светлый ручей» Алексея Ратманского, и Большому театру следовало бы позвать Юрия Посохова на должность главного приглашенного балетмейстера.