11 июля в Большом театре должна была состояться премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова и Юрия Посохова на музыку Ильи Демуцкого. Однако 8 июля руководство театра объявило о переносе премьеры, объяснив это неготовностью спектакля. Источники в околотеатральных кругах полагают, что решение об отмене «Нуреева» принималось под давлением Минкульта — и, возможно, лично министра культуры Владимира Мединского из-за якобы содержащейся в постановке «гей-пропаганды» (Нуреев был открытым геем, в спектакле отражены его отношения с датским танцовщиком Эриком Бруном). Режиссер Кирилл Серебренников отказывался комментировать срыв премьеры, однако 11 июля опубликовал в фейсбуке пост, в котором поблагодарил команду, работавшую над спектаклем о выдающемся танцовщике XX века Рудольфе Нурееве.

В Большом театре утверждают, что решение об отмене «Нуреева» принималось совместно с Кириллом Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым. Режиссер в разговоре с «Ведомостями» заявил, что это решение театра, и отказался от дальнейших комментариев. Артисты Большого театра в социальных сетях утверждали, что спектакль был готов и на финальных прогонах сложился.

11 июля Кирилл Серебренников впервые написал об отмене балета «Нуреев». Режиссер поблагодарил всю команду, которая делала спектакль, в том числе генерального директора Большого театра Владимира Урина.

«Сегодня была бы премьера. Но Рудик [Нуреев] не может быть без свободы. Он опять упорхнул. Юра, Илья, артисты, танцовщики, хор, все друзья и братья по театру, все, все, все, кто этот спектакль делал, включая продюсеров и генерального директора [Большого театра] Урина В.Г. — спасибо вам всем. Одним — за потрясающую работу на сцене, которая все равно есть. Другим — за возможность это сделать. Как эти буквы хранятся в „облаке“, так и не вышедшие спектакли отправляются прямо в специальное хранилище, но точно не исчезают. Друзья, люблю вас всех!!! Рудик нами доволен, я уверен», — написал режиссер.

Кирилл Серебренников также опубликовал фотографии, сделанные после генерального прогона 8 июля.