СК: Кирилл Серебренников создал «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла»
Режиссер Кирилл Серебренников вместе Алексеем Малобродским и Юрием Итиным создали компанию «Седьмая студия» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств.
Такая формулировка, сообщает РБК, содержится в постановлении о привлечении фигурантов дела «Седьмой студии» в качестве обвиняемых, зачитанных на заседании Мосгорсуда.
Алексею Малобродском и Юрию Итину были предъявлены обвинения, говорится в материалах дела. Кирилл Серебренников по-прежнему остается в статусе свидетеля.
«Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО „Седьмая студия“ для реализации преступного умысла», — говорится в постановлении следователя. Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению, считает СКР.