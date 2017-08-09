СК: Кирилл Серебренников создал «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла»

Алексею Малобродском и Юрию Итину были предъявлены обвинения, говорится в материалах дела. Кирилл Серебренников по-прежнему остается в статусе свидетеля.

Такая формулировка, сообщает РБК, содержится в постановлении о привлечении фигурантов дела «Седьмой студии» в качестве обвиняемых, зачитанных на заседании Мосгорсуда.

«Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО „Седьмая студия“ для реализации преступного умысла», — говорится в постановлении следователя. Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению, считает СКР.

О расследовании дела «Седьмой студии» стало широко известно в мае 2017 года. Тогда в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных этой компании министерством культуры, были проведены обыски дома у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого он является.

Обвинения были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, экс-директору этой компании Юрию Итину и бывшему бухгалтеру Нине Масляевой. Малобродский, также ранее занимавший пост директора «Гоголь-центра» и Масляева находятся в СИЗО, Итин отправлен под домашний арест. У Серебренникова в деле «Седьмой студии» статус свидетеля. При этом режиссер сообщил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что у него забрали загранпаспорт.

Следствие, в частности, утверждает, что были присвоены бюджетные средства, выделенные «Седьмой студии» на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь» в 2012 году. Спектакль, по версии СК, так и не был поставлен, хотя «Сон в летнюю ночь» шел на «Платформе», а также несколько лет идет в «Гоголь-центре».