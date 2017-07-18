Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский месяц просидел в СИЗО, хотя уголовное дело на него не завели. Да, это незаконно

18 июля Мосгорсуд продлил арест бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому — он пробудет под стражей до 19 октября. В ходе заседаний 17 и 18 июля представители прокуратуры неожиданно заявили, что арест Малобродского 21 июня по обвинению в мошенничестве был незаконным, поскольку уголовное дело против него на тот момент еще не возбудили; имелось лишь постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, а этого для ареста недостаточно. О возбуждении против Малобродского дела и о его объединении с делами двух других фигурантов дела «Седьмой студии» прокуроры сообщили только на заседании в Мосгорсуде 18 июля. Получается, Малобродский просидел в СИЗО почти месяц просто так — как подозреваемый, в отношении которого не были оформлены необходимые документы. «Медуза» поговорила об этой ситуации с адвокатом Малобродского Ксенией Карпинской.

Ксения Карпинская

адвокат Алексея Малобродского

На сегодняшнем заседании прокурор заявил, что не поддерживает арест Алексея Малобродского. Потому что в деле не было постановления о возбуждении уголовного дела в его отношении. В возбужденном уголовном деле фигурировали [в качестве обвиняемых] только двое (по делу о хищениях в «Седьмой студии», которую основал художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, также проходят ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева и бывший гендиректор Юрий Итин — прим. «Медузы»). По Малобродскому в деле было только постановление о привлечении его в качестве обвиняемого — этого недостаточно.

Вчера судья ушла в совещательную комнату для вынесения решения о продлении [Малобродскому] ареста, при этом документов ей хватало. Сегодня вместо 11 часов судья вышла в 13:00 — и сказала, что документов все-таки недостаточно, хотя она не должна была для этого покидать совещательную комнату. И вдруг чудесным образом у следователя оказались нужные документы. Он принес новое постановление о возбуждении уголовного дела — от сегодняшнего числа. В этом постановлении говорится уже об уголовном деле в отношении трех человек. Документов снова стало достаточно, судья опять удалилась для принятия решения о продлении ареста.

При этом мы и раньше говорили о такой ситуации с уголовным делом — сегодня это заметил и суд. Формально непонятно, за что Алексей был арестован 21 июня. Уголовное дело с несколькими эпизодами [где фигурируют все трое арестованных] появилось только сейчас.

Конечно, мы еще внимательно изучим это постановление, но в моей практике такого раньше не было. По закону сначала должно быть уголовное дело, а потом уже арест. А не наоборот. Наверно, это такое судебное ноу-хау.

Решение о продлении ареста мы, конечно, планируем обжаловать. В течение трех дней апелляционная жалоба будет подана в Мосгорсуд. Также планируем подавать жалобу в Минюст и Европейский суд по правам человека, только мы не сможем все это сделать сразу. Это только следователь может за ночь новое дело возбудить.