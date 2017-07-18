Бывшему директору «Гоголь-центра» продлили арест на три месяца
Судья Басманного суда Москвы Наталья Дударь продлила арест бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому на три месяца — до 19 октября. Об этом было объявлено на заседании 18 июля.
Дударь также продлила срок содержания под стражей бывшему главному бухгалтеру театральной компании «Седьмая студия» Нине Масляевой и срок домашнего ареста бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину.
Ранее прокуратура в ходе заседания заявила, что арест Малобродского был незаконным, поскольку дело против него было возбуждено уже после помещения в СИЗО.
Малобродский находится в СИЗО с 21 июня, его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». На суде по аресту Малобродского следователь объявил, что компания не организовала постановку «Сон в летнюю ночь», на которую были выделены деньги. В действительности спектакль продолжает идти в «Гоголь-центре» с 2012 года.