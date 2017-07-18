Бывшему директору «Гоголь-центра» продлили арест на три месяца

Судья Басманного суда Москвы Наталья Дударь продлила арест бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому на три месяца — до 19 октября. Об этом было объявлено на заседании 18 июля.

Дударь также продлила срок содержания под стражей бывшему главному бухгалтеру театральной компании «Седьмая студия» Нине Масляевой и срок домашнего ареста бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину.

Ранее прокуратура в ходе заседания заявила, что арест Малобродского был незаконным, поскольку дело против него было возбуждено уже после помещения в СИЗО.