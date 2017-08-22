От обысков в «Гоголь-центре» до задержания Кирилла Серебренникова. Как развивалось дело «Седьмой студии»

23 мая следователи пришли с обыском к Кириллу Серебренникову и в «Гоголь-центр». В Следственном комитете рассказали, что расследуют дело о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств , которые были выделены созданной Серебренниковым театральной компании «Седьмая студия». При этом в ордере на обыск, с которым ознакомилась «Медуза», значилась сумма 66,5 миллиона рублей. Серебренникова после обыска и допроса отпустили , взяв .

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24 мая по делу задержали бывших руководителей «Седьмой студии» — генерального директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву. Их заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

В тот же день на церемонии в Кремле актер и режиссер Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо (по всей видимости, касающееся дела «Седьмой студии») и спросил его, зачем проводить обыски у Серебренникова. Путин ответил: «Дураки».

Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова На вручении государственных наград Миронов не стал произносить благодарственную речь, а передал Путину письмо в защиту режиссера Кирилла Серебренникова Опубликовано Meduza 24 мая 2017 г.

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25 мая Итина отправили под домашний арест. На суде по мере пресечения он отказался признать вину, но заметил, что «признает свою халатность».

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27 мая суд отправил Масляеву в СИЗО. Ей и Итину предъявили обвинение в хищении по одному эпизоду на 1,3 миллиона рублей (почему эта сумма отличается от первых пресс-релизов СК и постановления об обыске, не объяснялось; позднее оценка ущерба вновь увеличилась) . На суде Масляева заявила, что вину не признает, хотя ранее ее адвокат Павел Теплухин говорил, что она готова пойти на сделку со следствием.

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30 мая, проведя три дня в СИЗО, Масляева заявила, что готова помогать следователям. «Я же не Кирилл Серебренников и не Юрий Итин, этим все сказано, я простой человек, наемный работник, поэтому меня и кинули в тюрьму. Я готова на все, сотрудничать со следствием, лишь бы меня отпустили », — заявила она корреспонденту «Дождя».

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15 июня во время своей прямой линии Владимир Путин сказал журналистам, что проводить обыски с силовой поддержкой в театре «нелепо».

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21 июня арестовали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. На заседании суда следователь заявил, что спектакль «Сон в летнюю ночь», на который государство выделило деньги, не был поставлен. На самом деле спектакль идет в театре до сих пор. В деле говорилось, что вина Малобродского «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей». Сумма ущерба по эпизоду о спектакле «Сон в летнюю ночь» — 2,3 миллиона рублей (вместе с первым эпизодом — 3,6 миллиона).

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18 июля во время продления ареста Малобродскому представитель СК заявил, что Масляева «еще не выполнила все обязанности [по] сделке со следствием». При этом она продолжала оставаться в СИЗО. Следователь также заявил, что Итин «вообще отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью [Конституции]».

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7 августа Серебренников заявил немецкой Sueddeutsche Zeitung, что у него забрали загранпаспорт. Позже в СК уточнили, что паспорт был изъят еще в ходе обысков в мае.

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8 августа в Мосгорсуде зачитали показания Масляевой, в которых она заявила, что Серебренников, Малобродский и Итин с ее помощью «производили обналичивание денежных средств», выделенных на театральные постановки . Тогда же стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу выросла с 3,6 до 68 миллионов рублей. Серебренников оставался в деле в качестве свидетеля.

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22 августа Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге и доставили на допрос в Москву. Следственный комитет заявил, что планирует предъявить ему обвинение по той же статье, что и остальным фигурантам дела «Седьмой студии». Решение о мере пресечения режиссеру пока не принято.