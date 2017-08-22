От обысков в «Гоголь-центре» до задержания Кирилла Серебренникова. Как развивалось дело «Седьмой студии»
Зураб Джавахадзе / ТАСС / Scanpix / LETA
23 мая следователи пришли с обыском к Кириллу Серебренникову и в «Гоголь-центр». В Следственном комитете рассказали, что расследуют дело о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств, которые были выделены созданной Серебренниковым театральной компании «Седьмая студия». При этом в ордере на обыск, с которым ознакомилась «Медуза», значилась сумма 66,5 миллиона рублей. Серебренникова после обыска и допроса отпустили, взяв обязательство о явке.
24 мая по делу задержали бывших руководителей «Седьмой студии» — генерального директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву. Их заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
В тот же день на церемонии в Кремле актер и режиссер Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо (по всей видимости, касающееся дела «Седьмой студии») и спросил его, зачем проводить обыски у Серебренникова. Путин ответил: «Дураки».
Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
На вручении государственных наград Миронов не стал произносить благодарственную речь, а передал Путину письмо в защиту режиссера Кирилла СеребренниковаОпубликовано Meduza 24 мая 2017 г.
25 мая Итина отправили под домашний арест. На суде по мере пресечения он отказался признать вину, но заметил, что «признает свою халатность».
27 мая суд отправил Масляеву в СИЗО. Ей и Итину предъявили обвинение в хищении по одному эпизоду на 1,3 миллиона рублей (почему эта сумма отличается от первых пресс-релизов СК и постановления об обыске, не объяснялось; позднее оценка ущерба вновь увеличилась). На суде Масляева заявила, что вину не признает, хотя ранее ее адвокат Павел Теплухин говорил, что она готова пойти на сделку со следствием.
30 мая, проведя три дня в СИЗО, Масляева заявила, что готова помогать следователям. «Я же не Кирилл Серебренников и не Юрий Итин, этим все сказано, я простой человек, наемный работник, поэтому меня и кинули в тюрьму. Я готова на все, сотрудничать со следствием, лишь бы меня отпустили», — заявила она корреспонденту «Дождя».
15 июня во время своей прямой линии Владимир Путин сказал журналистам, что проводить обыски с силовой поддержкой в театре «нелепо».
21 июня арестовали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. На заседании суда следователь заявил, что спектакль «Сон в летнюю ночь», на который государство выделило деньги, не был поставлен. На самом деле спектакль идет в театре до сих пор. В деле говорилось, что вина Малобродского «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей». Сумма ущерба по эпизоду о спектакле «Сон в летнюю ночь» — 2,3 миллиона рублей (вместе с первым эпизодом — 3,6 миллиона).
18 июля во время продления ареста Малобродскому представитель СК заявил, что Масляева «еще не выполнила все обязанности [по] сделке со следствием». При этом она продолжала оставаться в СИЗО. Следователь также заявил, что Итин «вообще отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью [Конституции]».
7 августа Серебренников заявил немецкой Sueddeutsche Zeitung, что у него забрали загранпаспорт. Позже в СК уточнили, что паспорт был изъят еще в ходе обысков в мае.
8 августа в Мосгорсуде зачитали показания Масляевой, в которых она заявила, что Серебренников, Малобродский и Итин с ее помощью «производили обналичивание денежных средств», выделенных на театральные постановки. Тогда же стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу выросла с 3,6 до 68 миллионов рублей. Серебренников оставался в деле в качестве свидетеля.
22 августа Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге и доставили на допрос в Москву. Следственный комитет заявил, что планирует предъявить ему обвинение по той же статье, что и остальным фигурантам дела «Седьмой студии». Решение о мере пресечения режиссеру пока не принято.