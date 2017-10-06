Алексей Малобродский: Нину Масляеву обещали отпустить за показания на «еще двоих» человек по делу «Седьмой студии»

Следователь пообещал бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, что ее освободят в обмен на показания на «еще двоих» человек. Об этом «Дождю» рассказали бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и его адвокат Ксения Карпинская.

Малобродский утверждает, что следователь сказал Нине Масляевой: «Надо еще на двоих показания дать, и мы тебя отпустим». Имел ли следователь в виду кого-то конкретного, не уточняется.

По словам Малобродского, он услышал это 13 сентября, когда его и Масляеву повезли в Следственный комитет на очную ставку. В этот момент они находились в одном автозаке, но в разных отсеках.

«Возникли какие-то проблемы с выводом их оттуда, и следователь сам туда к ним пришел. Когда Масляева находилась в одном помещении этой машины, а он [Малобродский] — в другом, он об этом услышал», — рассказала Карпинская со слов своего подзащитного.

6 октября Басманный суд перевел Нину Масляеву из СИЗО под домашний арест по ходатайству СК. Следователь объяснил это тем, что она дала показания на «участников преступной группы», а также дала показания о противоправной деятельности других людей.

Сам Алексей Малобродский находится под арестом. Журналистке «Дождя» Когершын Сагиевой удалось поговорить с ним, поскольку она входит в Общественную наблюдательную комиссию и имеет право посещать людей в СИЗО.