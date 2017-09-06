Мосгорсуд оставил участников дела «Седьмой студии» под арестом. Репортаж Саши Сулим

6 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста фигурантам дела «Седьмой студии» — Нине Масляевой, Юрию Итину и Алексею Малобродскому. Апелляционная инстанция оставила без изменений меру пресечения каждому из них. Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и экс-бухгалтер Нина Масляева до 19 октября останутся в СИЗО. Бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину суд лишь смягчил условия домашнего ареста — ему разрешили гулять. Всех троих вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа». Все, кроме Масляевой, свою вину отрицают.

На рассмотрении апелляционной жалобы на продление ареста фигурантов дела «Седьмой студии» — Алексея Малобродского, Юрия Итина и Нины Масляевой — в Мосгорсуде собралось несколько десятков человек. Людей было меньше, чем пришло двумя днями ранее, когда здесь же обжаловали домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, но суду все же пришлось выделить дополнительное помещение с трансляцией.

На заседание из СИЗО привезли экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, но никто из ее родственников в суд не пришел. Зато в зале присутствовали сестры и супруга бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского — сам он участвовал в процессе из СИЗО по видеосвязи. Бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин — он сейчас находится под домашним арестом — также был в зале.

— Я не хотела присутствовать на этом заседании. Об этом я хотела сказать еще в прошлый раз, но трансляция слишком быстро оборвалась, — сказала Масляева судье еще до начала заседания.

Судья ответила, что суд получил расписку Масляевой из СИЗО и сейчас уже сделать ничего нельзя: «Не будем же мы ее увозить».

Масляева единственная высказалась против видео- и фотосъемки. Судья разрешила телеканалам и агентствам снимать часть заседания, запретив снимать самих участников процесса.

Адвокат Малобродского Ксения Карпинская попросила суд приобщить к материалам дела поручительства за ее клиента ряда известных деятелей культуры. Всего адвокат перечислила 38 фамилий, среди них — Чулпан Хаматова, Лев Рубинштейн, Владимир Мирзоев, Василий Сигарев, Андрей Могучий и Елена Коренева.

Когда судья согласилась удовлетворить ходатайство защиты Малобродского, Нина Масляева поинтересовалась у судьи: «Я хотела спросить у вас. Мы сегодня только дело Малобродского рассматриваем? Или апелляционную жалобу?» Борисова заверила ее, что сегодня будет рассмотрена жалоба на продление ареста всех троих фигурантов дела.

Новый адвокат Масляевой Ефименко (своего имени он не назвал; с начала дела Нина Масляева сменила уже трех адвокатов) сказал судье, что его клиентка — они с ней познакомились только в начале сентября — не поддерживает апелляционную жалобу. «Я говорила, что не хочу участвовать в жалобе, не хотела выходить по видеоконференции. Все, что здесь будет сегодня идти, будет касаться Малобродского. Нет сил никаких сидеть и терпеть это пять часов», — объяснила сама Масляева.

После того как судья зачитала апелляционную жалобу на продление ареста Малобродского и Масляевой и домашнего ареста Итина (бывший адвокат Масляевой Юрий Зайцев успел попросить смягчить своей клиентке меру пресечения), к суду обратилась адвокат Малобродского Юлия Лахова.

Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский участвовал в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО Сергей Бобылев / ТАСС

Она назвала решение Басманного суда о продлении ареста ее клиента незаконным и необоснованным. По словам Лаховой, Малобродскому не было предъявлено обоснованных обвинений. Лахова напомнила, что обвинение уверено, будто спектакль «Сон в летнюю ночь» не был поставлен «Седьмой студией», а деньги на его создание были похищены. Но об обратном, напомнила она, говорят статьи критиков, которые вышли еще в ноябре 2012 года, и видеоролик, снятый на предпремьерном показе спектакля.

По словам адвоката Лаховой, 17 июля 2017-го — в первый день заседания по избранию меры пресечения ее клиенту — следствие заявило о том, что Малобродский совершал противоправные действия с 2011 по 2014 год. Но, рассказала Лахова, ее клиент уже с 2012 года не являлся сотрудником «Седьмой студии». «Решение суда было вынесено в отсутствие постановления о возбуждении уголовного дела», — дополнила коллегу Карпинская и уточнила, что при отсутствии возбужденного дела арестовать ее подзащитного было невозможно («Медуза» подробно разбирала, почему это так).

По словам Юлии Лаховой, кроме голословных заявлений следствия о том, что Малобродский может скрыться из России, имеет намерение угрожать свидетелям и уничтожить доказательства, оснований для его ареста не было. При этом адвокат напомнила, что уголовное дело о хищении было возбуждено еще в мае и у ее клиента был целый месяц, чтобы скрыться, но он эту возможность не использовал.

Алексей Малобродский по видеосвязи сказал, что хочет дать показания и готов ответить на вопросы следователей, вот только они к нему за этим не обращаются. «Требую, чтобы следствие и прокуратура перестали блефовать и представили документы, на которые ссылается это жулье», — заявил Малобродский.

Защищающий Итина адвокат Юрий Лысенко попросил, чтобы его клиенту разрешили общаться с родственниками. По решению суда Итин не может с ними общаться — так как они проходят свидетелями по делу «Седьмой студии». Как рассказал его адвокат, к Итину из Крыма специально приехал его 79-летний отец. Но он также был вызван на допрос и перешел в статус свидетеля. Лысенко попросил суд разрешить его клиенту ежедневные прогулки и посещение поликлиники — у Итина гипертония второй стадии. «Бывшим губернаторам и министрам разрешают прогулки, одному из участников данного дела разрешают прогулки, чем Итин от них отличается?» — спросил у суда адвокат.

Бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин (справа) перед заседанием в Мосгорсуде Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Адвокат Нины Масляевой повторил, что апелляцию его клиентка не поддерживает.

— Вы считаете законным решение Басманного суда? — спросила у Масляевой судья.

— А что, можно что-то изменить? — ответила ей бывший бухгалтер.

Прокурор и следователь заявили, что решение суда первой инстанции они считают законным и обоснованным. Судья вызвала в зал свидетеля — сотрудничавшего с Серебренниковым и Малобродским композитора Александра Маноцкова. Маноцков назвал Малобродского рачительным хозяином театра. «Я был готов, что в ходе процесса обнаружатся обстоятельства, которые формально будут указывать на нарушение, но никаких обстоятельств так и не было обнаружено. Это дополнительный плюс для репутации Алексея — даже при таком дотошном следствии никаких нарушений обнаружено не было», — подбодрил товарища Маноцков.

Адвокат Карпинская заявила, что Нина Масляева оговаривает себя и других участников процесса, а следствие оказывает на бывшего бухгалтера давление. «Чтобы она меняла адвокатов, чтобы отказывалась от жалоб. Вы хотите сидеть в СИЗО?» — обратилась к Масляевой адвокат. Карпинская напомнила, что на последнем допросе бывший бухгалтер заявила, что «Седьмая студия» была создана специально с целью хищения бюджетных средств.

«В этом деле нет преступников, просто Нина Масляева стала слабым звеном. Если бы не было ее показаний, следствию не на чем было бы основывать свое обвинение», — сказала Карпинская.

Адвокат Масляевой Ефименко выразил уверенность, что его клиентка говорит то, что хочет, и давления на нее не оказывается. Сама Масляева обратилась к судье с просьбой оградить ее от адвокатов Малобродского. «Пусть они занимаются Малобродским. Я не хочу слушать их выводы по поводу моих действий», — заявила она.

Алексей Малобродский заявил, что его гражданские права попираются с самого начала процесса. «Организованная группа следователей глумится над законом, практикует ложь и запугивания, — сказал Малобродский. — Мою жену сделали свидетелем по делу, и нам отказывают в свиданиях и телефонных разговорах. Наложен запрет на наше имущество, у супруги забрали ноутбук и планшет. Какая у этого цель? Заставить меня, как и Нину, давать показания против себя и других? Но этого не будет», — уверенно сказал Малобродский. Он добавил, что не будет участвовать в любых следственных действиях — в наручниках, и сказал, что готов сотрудничать со следствием, но не будет оговаривать своих коллег.

После него слово взял Юрий Итин. «После таких глобальных вопросов не хочется опускаться до просьб, которые мы подготовили с моим адвокатом, я понимаю их несоизмеримость», — сказал он и попросил суд разрешить ему видеться с отцом.

Судья Борисова решила оставить меру пресечения без изменений всем троим. Небольшую поблажку получил только Итин — ему разрешили ежедневные прогулки с десяти утра до полудня.