«У нас сегодня интеллигенция собралась» Кириллу Серебренникову продлили домашний арест, но разрешили гулять. Репортаж «Медузы» из Мосгорсуда

4 сентября Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, художественного руководителя «Гоголь-центра». Поручиться за режиссера решил еще 41 деятель культуры , но суд лишь немного смягчил условия ареста, разрешив режиссеру гулять два часа в день — в пределах района Хамовники. Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, он похитил 68 миллионов рублей, выделенных министерством культуры на реализацию проекта «Платформа». Серебренников все обвинения отрицает, он говорит, что занимался искусством, а не «политикой, бизнесом или личным обогащением».

У зала заседания в Московском городском суде собралось около сотни человек. Поддержать Кирилла Серебренникова пришли его коллеги: актеры «Гоголь-центра», театральные критики, общественные деятели и журналисты, некоторые были одеты в толстовки с надписью «Мой друг Кирилл Серебренников». Серебренников ждал начала заседания вместе со всеми в коридоре суда. Актер Евгений Сангаджиев, когда увидел режиссера, машинально устремился к нему, чтобы пожать руку, но Серебренников сделал ему знак: подходить нельзя. Суд разрешает худруку «Гоголь-центра» общаться только с близкими родственниками и адвокатом.

Сангаджиев решил обыграть ситуацию и исполнил что-то вроде пантомимы: как будто невидимая сила не пускает его и мешает подойти в Серебренникову. В коридоре раздался смех.

— Не надо смеяться, это же не цирк, — обратился к присутствующим пристав. И уже обращаясь в пустоту, заметил: — У нас сегодня интеллигенция собралась.

Евгений Фельдман для «Медузы» Евгений Фельдман для «Медузы»

Заседание началось с получасовой задержкой — все желающие не смогли зайти не то что в зал суда, но и в зал, где шла видеотрансляция заседания. Судья Наталья Борисова начала с рассмотрения запросов на видео- и фотосъемку от телеканалов и информационных агентств — им разрешили зайти только на время оглашения судебного постановления.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов попросил приобщить к делу новые поручительства, которые не были представлены в суде первой инстанции. Кирилла Серебренникова поддержали еще 41 человек, среди них дирижер Владимир Спиваков, режиссеры Марк Захаров, Александр Сокуров, Глеб Панфилов и Андрей Звягинцев, актрисы Алла Демидова и Инна Чурикова, модель Наталья Водянова, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и многие другие. Также Харитонов попросил суд допросить по характеристике личности Серебренникова актрису Викторию Исакову (она была поручителем при избрании меры пресечения в Басманном суде). Несмотря на слова следователя о «достаточном количестве характеристик в деле», судья ходатайства удовлетворила.

Судья зачитала текст апелляционной жалобы, которую защита Серебренникова направила в Мосгорсуд. В ней Харитонов обратил внимание суда, что режиссер не скрывался, являлся на все следственные действия, до задержания находился в статусе свидетеля без каких-либо ограничений, но главное, следствие не предоставило никаких доказательств, необходимых для избрания такой меры пресечения; и попросил суд смягчить ее.

Затем Харитонов взял слово и добавил к этому, что все обоснования предъявленных обвинений Серебренникову следствие строит на показаниях бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. По словам адвоката, ее показания не содержат прямых указаний на Серебренникова, а показания других участников процесса вообще исключают вину режиссера.

Анализируя показания Масляевой, адвокат обратил внимание на ее слова о том, что Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова занимались воплощением в жизнь своих творческих планов и не занимались финансовыми вопросами.

«Я абсолютно уверен, что Масляева оговаривает и себя, и иных лиц», — заявил Харитонов. По его мнению, она это делает, потому что на нее давят, или даже «из-за незнания бухгалтерии».

Евгений Фельдман для «Медузы»

Адвокат попросил судью обратить внимание на постановление Басманного суда, которое запрещает Серебренникову «общаться с участниками уголовного дела за исключением близких родственников», назвав это абсурдом. Также Харитонов напомнил судье о ходатайствах, которые он направил ранее — в частности, о том, чтобы его подзащитного мог посещать лама (Серебренников — буддист), и помощница по хозяйству — чтобы было кому выкинуть мусор; и разрешить ему прогулки.

Харитонов попросил заменить меру пресечения залогом в размере 68 миллионов рублей — эта сумма указана в качестве ущерба.

Следователь Павел Васильев назвал аргументы защиты «надуманными», с ним согласилась прокурор Марина Бабек — она заявила, что другая мера пресечения не может обеспечить надлежащего поведения обвиняемого.

После выступления стороны обвинения судья вызвала актрису Викторию Исакову (она играет в спектаклях «Гоголь-центра» и давно знает Серебренникова — прим. «Медузы»). Она рассказала о работе с режиссером и о своем участии в проекте «Платформа»: «Как у кого-то может возникнуть мысль, что человек создал театр с целью хищения средств, театр — это наименее удобное место, чтобы что-то похитить», — сказала она. В зале, где проходила трансляция, речь актрисы встретили аплодисментами.

Судья попросила Кирилла Серебренникова назвать точное время, в которое он хотел бы гулять. Режиссер ответил, что ему подошло бы время с шести до девяти вечера. Он также напомнил суду, что его российский и загранпаспорт были изъяты. «Никакой возможности убежать и скрыться у меня нет», — сказал режиссер и попросил разрешить звонить адвокату, принимать у себя дома ламу, а также мастера по йоге и медитации. И встречаться с людьми, не имеющими отношения к уголовному делу, чтобы иметь возможность обсуждать с ними театр и кино.

«Я режиссер, а не бухгалтер. Моя задача — заниматься художественной и творческой стороной дела», — заявил Серебренников.

В ходе прений адвокат попросил поддержать его апелляционную жалобу, следователь и прокурор — оставить решение без изменений. Серебренников воспользовался возможностью поблагодарить своих поручителей: «Их интуиция подсказывает им, что те обвинения, которые мне вменяются, и я — несопоставимы, они сфабрикованы».

«Я честный человек, я всегда занимался искусством, а не политикой, бизнесом или личным обогащением. Я достаточно скромно живу, квартира, где я сейчас нахожусь, достаточно маленькая, без балкона. Я не привык жаловаться, но все-таки прошу суд рассмотреть возможность применить ко мне иную меру», — завершил свою речь режиссер.

Его слова не произвели должного впечатления на судью Борисову — она оставила решение Басманного суда без изменений, лишь разрешив Серебренникову гулять по району Хамовники с 18 до 20 часов и общаться с адвокатом.

Евгений Фельдман для «Медузы»

Кирилл Серебренников выходил из суда и садился в машину под аплодисменты — на улице режиссера провожало около сотни человек. Среди них была и Виктория Исакова. Она отказалась давать комментарии «Медузе», объяснив, что не говорить с журналистами о процессе — это их совместное с Серебренниковым решение. Еще одна приглашенная актриса «Гоголь-центра» Юлия Ауг рассказала «Медузе», что репетиции в театре продолжаются, премьера нового спектакля «Маленькие трагедии» состоится в срок. «Кирилл создал настолько крепкий, мощный театральный организм, что какого-то запаса прочности у нас хватит», — сказала она.

Ауг поддержала выступление в суде своей коллеги Исаковой: «Театр — действительно не то место, где можно заработать большие деньги. Ты скорее приносишь туда что-то из дома: пиджаки, береты, тарелки, потому что на эту мелочь часто сложно получить деньги из сметы. Театр — это то место, в которое люди несут, а не из которого похищают». Актер «Гоголь-центра» Филипп Авдеев признался «Медузе», что надежда на смягчение меры пресечения у него была: «Непонятно, как на все это реагировать — остается только направить энергию на реализацию наших совместных проектов. В театре мы всегда друг друга поддерживали, а сейчас чувствуем особую ответственность за то, что мы делаем, она ложится напрямую на наши плечи, мы не имеем права проиграть эту войну».

Евгений Фельдман для «Медузы»

Композитор Александр Маноцков сказал «Медузе», что злится даже не на суд, а на себя — за то, что продолжает верить и рассчитывать на справедливость: «Чем больше и по существу мы правы, тем с большим удовольствием нашу правоту и наши доказательства они спускают в унитаз».

Режиссер Василий Сигарев на вопрос, зачем он пришел к Мосгорсуду, ответил: «Власти только этого и ждут, чтобы все, как про [отбывающего 20 лет по обвинению в подготовке к терактам режиссера] Сенцова, забыли и про Серебренникова. Костры быстро гаснут, им не надо давать гаснуть, надо разжигать их в себе. Если они надеются нас запугать, то ***, не получится».

В среду, 6 сентября, меру пресечения будут обжаловать остальные фигуранты дела: бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева (они под арестом в СИЗО) и экс-гендиректор студии Юрий Итин.