Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева переведена под домашний арест

Басманный суд Москвы освободил из СИЗО и отправил под домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, давшую показания на других фигурантов дела, среди которых режиссер Кирилл Серебренников.

Нина Масляева — единственный фигурант дела «Седьмой студии», признавшая вину. Масляева, как сообщалось, сотрудничала со следствием и дала показания против других фигурантов дела.

Обвинения в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на постановку спектаклей, также предъявлены бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, бывшему гендиректору Юрию Итину и режиссеру Кириллу Серебренникова — одному из основателей этой компании. Все они свою вину не признают.

Итин и Серебренников находятся под домашним арестом, Малобродский помещен в СИЗО.