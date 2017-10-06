Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева переведена под домашний арест
Басманный суд Москвы освободил из СИЗО и отправил под домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, давшую показания на других фигурантов дела, среди которых режиссер Кирилл Серебренников.
Изменить меру пресечения Масляевой на домашний арест просило следствие.
Нина Масляева — единственный фигурант дела «Седьмой студии», признавшая вину. Масляева, как сообщалось, сотрудничала со следствием и дала показания против других фигурантов дела.
Обвинения в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на постановку спектаклей, также предъявлены бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, бывшему гендиректору Юрию Итину и режиссеру Кириллу Серебренникова — одному из основателей этой компании. Все они свою вину не признают.
Итин и Серебренников находятся под домашним арестом, Малобродский помещен в СИЗО.
Обвинения по делу «Седьмой студии» также заочно предъявлены продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой. Она объявлена в международный розыск.