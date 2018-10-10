Суд по делу «Седьмой студии» начнется 17 октября
Мещанский суд Москвы 17 октября начнет рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии», одним из обвиняемых по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.
В этот день в закрытом режиме пройдет предварительное слушание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Когда дело начнут рассматривать по существу, не уточняется.
В мае 2017 года Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в «Седьмой студии». Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа». Ущерб следователи оценили в 133 миллиона рублей. Обвиняемые утверждают, что все выделенные из бюджета деньги были потрачены на спектакли.