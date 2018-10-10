Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Суд по делу «Седьмой студии» начнется 17 октября

Интерфакс
11:08, 10 октября 2018
Надежный источник

Мещанский суд Москвы 17 октября начнет рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии», одним из обвиняемых по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

В этот день в закрытом режиме пройдет предварительное слушание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Когда дело начнут рассматривать по существу, не уточняется.

В мае 2017 года Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в «Седьмой студии». Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа». Ущерб следователи оценили в 133 миллиона рублей. Обвиняемые утверждают, что все выделенные из бюджета деньги были потрачены на спектакли.

Дело «Седьмой студии»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы