Кирилл Серебренников получил «Золотую маску»

Кирилл Серебренников стал обладателем театральной премии «Золотая маска» за постановку оперы «Чаадский» в театре «Геликон-опера».

Серебренников, находящийся по домашним арестом, номинирован на «Золотую маску» за еще одну работу — спектакль «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре». Обладатель премии в этой номинации по состоянию на момент написания новости объявлен не был.