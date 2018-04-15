Кирилл Серебренников получил «Золотую маску»
Кирилл Серебренников стал обладателем театральной премии «Золотая маска» за постановку оперы «Чаадский» в театре «Геликон-опера».
ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИСCЕРА Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ, «Чаадский», театр «Геликон-опера», МоскваОпубликовано Фестиваль "Золотая Маска" 15 апреля 2018 г.
Серебренников, находящийся по домашним арестом, номинирован на «Золотую маску» за еще одну работу — спектакль «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре». Обладатель премии в этой номинации по состоянию на момент написания новости объявлен не был.
Церемония награждения премией «Золотая маска» проходит 15 апреля на Новой сцене Большого театра.
Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест в августе 2017 года в рамках так называемого дела «Седьмой студии». Серебренников и другие фигуранты дела обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии», заключившей сделку со следствием, свою вину отрицают.
Фильм «Лето», к съемкам которого Серебренников приступил за несколько недель до ареста, отобран в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.