Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля

Директор кинофестиваля Тьерри Фремо, сообщает ТАСС , заявил, что Серебренников, находящийся под домашним арестом, получит приглашение лично представить в Каннах свой фильм.

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова отобран в основную программу Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается в официальном твиттере кинофестиваля.

Кирилл Серебренников начал снимать «Лето» в конце июля 2017 года. 22 августа его задержали по подозрению в хищении бюджетных денег в рамках так называемого дела «Седьмой студии». Серебренников помещен под домашний арест. 12 апреля следствие в очередной раз попросило продлить ему арест на три месяца.

«Лето» рассказывает о зарождении андеграундной рок-сцены в начале 1980-х, а также об отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Действие фильма происходит в Ленинграде летом 1981 года.

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 9 по 20 мая 2018 года.