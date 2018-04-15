«Золотую маску» за лучшую режиссуру получил Юрий Бутусов. В марте он уволился из театра имени Ленсовета

Театральную премию за лучшую режиссуру в категории «Драма. Работа режиссера» получил Юрий Бутусов за работу над спектаклем «Дядя Ваня», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург.

Получая премию, Бутусов призвал освободить Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии».

«Я присоединяюсь к словам в поддержку наших товарищей которых, к сожалению, нет сегодня с нами. Около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО. В этом есть особая изощренность, на мой взгляд. Уважаемые судьи, от которых зависят какие-то решения, отпустите Алексея домой», — цитирует «Интерфакс» выступление режиссера.

Лучшим драматическим спектаклем большой формы признан «Страх Любовь Отчаянье» Малого драматического театра — Театра Европы, Санкт-Петербург. Режиссер Лев Додин.

«Золотую маску» лучшей актрисе присудили Алле Демидовой за роль в спектакле «Ахматова. Поэма без героя», «Гоголь-центр». Лучшим актером в драматическом спектакле назван Вячеслав Ковалев за «Изгнание», Театр имени Маяковского.

Лучшей оперной постановкой признан «Билли Бадд» Большого театра, лучшим балетом стала «Сюита в белом» Музтеатра Станиславского и Немировича-Данченко. Теодора Курентзиса наградили премией как лучшего дирижера за работу в балете «Золушка» Пермского театра оперы и балета. Алексей Мирошниченко назван лучшим хореграфом («Золушка»).

Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, стал обладателем театральной премии «Золотая маска» за постановку оперы «Чаадский» в театре «Геликон-опера».

Коллективу театра «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова была присуждена спецпремия жюри с формулировкой: «За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности».

Серебренников вместе с Аллой Демидовой номинировался на «Золотую маску» за еще одну работу — спектакль «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре».