Кирилла Серебренникова задержали. Режиссера обвиняют в мошенничестве. Главное

Утром 22 августа стало известно, что сотрудники Следственного комитета задержали в Санкт-Петербурге режиссера Кирилла Серебренникова. Худрука «Гоголь-центра» обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, которые государство выделило в первой половине 2010-х созданной им организации «Седьмая студия». С этим же делом были связаны обыски, которые прошли в «Гоголь-центре» и дома у Серебренникова в конце мая; несколько бывших коллег режиссера уже проходят по нему обвиняемыми. «Медуза» рассказывает главное, что известно о задержании режиссера и общественной реакции на него.

О деле «Седьмой студии» широко известно стало 23 мая — в этот день сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в московский «Гоголь-центр» и квартиру художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. В тот же день в СК заявили, что проводят следственные действия по делу о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств, которые в 2011–2014 годах выделили театральной компании Серебренникова «Седьмая студия» — «на развитие и популяризацию искусства». (При этом в постановлении об обыске речь шла о 66,5 миллиона рублей.) После допроса режиссера отпустили, взяв с него обязательство о явке.

На следующий день, 24 мая, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву; впоследствии Итина отправили под домашний арест, а Масляеву — в СИЗО. Бухгалтер с первых дней после задержания говорила, что готова сотрудничать со следствием в обмен на свободу. Юрий Итин от дачи показаний отказался.

Как сообщали источники «Медузы» в министерстве культуры, уголовное дело против руководства «Седьмой студии» было возбуждено по результатам прокурорской проверки, проведенной в начале 2015 года по обращению фонда «Искусство без границ». Этот фонд возглавляет прокремлевский активист Андрей Грознецкий.

21 июня по обвинению в мошенничестве арестовали бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. На суде сторона обвинения ссылалась на «показания обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей». Во время заседания было также озвучено одно из основных доказательств следствия: сторона обвинения утверждает, что спектакль «Сон в летнюю ночь», на который были выделены предположительно похищенные средства, не был поставлен (это неправда).

Масляева заявила в своих показаниях (они были зачитаны на заседании Мосгорсуда 8 августа), что Серебренников, Малобродский и Итин с ее помощью «производили обналичивание денежных средств», выделенных на театральные постановки. В тот же день стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу составила 68 миллионов рублей.

Кирилл Серебренников все это время продолжал работать. 11 июля в Большом театре должна была состояться премьера балета «Нуреев», в котором Серебренников был режиссером, сценографом и автором либретто. Однако 8 июля стало известно, что премьеру отменили. Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что спектакль был не готов, а его премьера состоится в мае 2018 года. В тот же день агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники, написало, что «Нуреева» отменили по прямому распоряжению министра культуры Владимира Мединского из-за «гей-пропаганды». Позднее премьеру балета перенесли на декабрь 2017 года.

Сам Серебренников комментировать отмену «Нуреева» не стал; 9 июля на закрытии сезона «Гоголь-центра» он высказался только по поводу «Сна в летнюю ночь»: «Какие-то люди пытаются нам внушить, что нас не существует. Что нас нет и все, что мы делаем, — это не столь важно».

Речь Кирилла Серебренникова на закрытии сезона в «Гоголь-центре» Meduza

В конце июля в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма «Лето» — о юности Виктора Цоя. По словам Михаила Идова, одного из сценаристов картины, к настоящему моменту фильм снят уже на две трети; оставалось всего восемь съемочных дней.

7 августа в интервью газете Sueddeutsche Zeitung Серебренников рассказал, что правоохранительные органы забрали у него загранпаспорт. «В сентябре я должен ставить в Штутгарте оперу-сказку „Гензель и Гретель“ Энгельберта Хумпердинка. Надеюсь, что мне удастся выполнить свои обязательства по контракту», — сказал режиссер немецкому изданию. «Интерфакс» сообщал, что паспорт, изъятый еще во время майского обыска, направили на «экспертизу».

Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, где идут съемки фильма «Лето». Утром 22 августа в Следственном комитете сообщили, что режиссера задержали по подозрению в организации хищения все тех же 68 миллионов рублей, которые министерство культуры выделило на проект «Платформа», где ставила спектакли «Седьмая студия». Следователи намерены предъявить режиссеру обвинение; источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, предположил, что Серебренникова могут поместить в СИЗО или отправить под домашний арест.

По словам источника «Интерфакса», показания против Серебренникова дали сразу несколько сотрудников бухгалтерии «Седьмой студии» — не только Масляева, но также Татьяна Жирикова и «другие лица». По данным другого источника агентства, коллеги режиссера якобы пошли на сделку со следствием, узнав, что Серебренников в статусе свидетеля дал показания против них. При этом бывший адвокат Масляевой Юрий Зайцев сообщил «Медузе», что, по его данным, информация о показаниях Серебренникова против коллег не соответствует действительности. Теперь Масляеву защищает государственный адвокат Андрей Спориш, который поговорить с «Медузой» не смог. Адвокат Итина Юрий Лысенко также отказался от комментариев.

Днем 22 августа источник ТАСС сообщил, что в СК в присутствии адвоката начался допрос Серебренникова; режиссер отказался признать свою вину.

Деятели культуры и представители власти осудили задержание Серебренникова. Режиссера, в частности, поддержали режиссер Павел Лунгин, директор Большого театра Владимир Урин и писатель Борис Акунин. Кроме того, председатель «Комитета гражданских инициатив» и бывший вице-премьер России Алексей Кудрин заявил, что возможный арест режиссера является «явно избыточной мерой», а замминистра культуры Александр Журавский назвал задержание Серебренникова «печальной ситуацией». Директор по коммуникациям Штутгартского оперного театра Томас Кох заявил, что театр следит за ситуацией вокруг Серебренникова «со скепсисом и озабоченностью».

От других комментариев в министерстве культуры отказались. Источники «Медузы» в ведомстве сообщают, что никаких следственных действий по делу «Седьмой студии» там не проводилось. В московском департаменте культуры в ответ на запрос «Медузы» сослались на выступление главы ведомства Александра Кибовского; он сообщил, что в «Гоголь-центре» есть исполняющий обязанности руководителя (это Юлия Калинина; связаться с ней «Медузе» не удалось). И.о. назначается, «когда руководитель уезжает в какую-то творческую командировку или в отпуск». «Пока все останется в пределах тех решений, которые были приняты ранее», — добавил Кибовский.

В пресс-службе президента Владимира Путина также отказались комментировать задержание режиссера, отослав «Медузу» в Следственный комитет. Ранее режиссер и актер Евгений Миронов передавал Путину письмо с просьбой обратить внимание на дело «Седьмой студии», а сам Путин заявлял, что проводить обыски с силовой поддержкой в театре «нелепо».