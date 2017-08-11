СК направил загранпаспорт Кирилла Серебренникова на экспертизу

При этом собеседник агентства предположил, что «следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

По его словам, «речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа».

Кирилл Серебренников в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном в начале августа, рассказал , что правоохранительные органы забрали у него загранпаспорт и в настоящий момент он не может выехать за пределы России. Никаких подробностей режиссер не уточнил. По данным собеседника «Интерфакса», загранпаспорт был изъят у Серебренникова во время обыска в мае.

Обыск дома у Серебренникова, а также в «Гоголь-центре» был проведен в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», одним из основателей которой он является. Сумму ущерба СК, по последним данным, оценивает в 68 миллионов рублей.

Обвинения по делу «Седьмой студии» предъявлены трем бывшим членам ее руководства. Кирилл Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.

Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные «Седьмой студии» на постановку «Сна в летнюю ночь» в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом «Сон в летнюю ночь» шел на «Платформе», а также несколько лет идет в «Гоголь-центре».