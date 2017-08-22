Ночью 22 августа Следственный комитет задержал Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве — по версии следствия, режиссер в 2011–2014 годах организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на театральный проект «Платформа». Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге — там проходят съемки его фильма «Лето» о Викторе Цое; режиссера отвезли в Москву. «Медуза» следит за тем, как актеры, журналисты и политики комментируют новость о задержании Серебренникова.

Лия Ахеджакова

актриса

Ужасное известие. Эта ниточка — это привет от Мейерхольда. Не понимаю, что же будет дальше? Наверное, поползем на коленях к царю-батюшке. После обыска у него [Cеребренникова] же отобрали зарубежный паспорт, они же такие хитрые, каких свет не видел, у них опыт колоссальный: вспомните Мейерхольда или Мандельштама, даже Есенин — в пытках умер.

председатель «Комитета гражданских инициатив»

Арест режиссера — явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей.

режиссер, сценарист, продюсер

Задержан Серебренников — очередная победа культуры насилия над культурой.

режиссер

Мне кажется, мы еще раз видим, что наши правоохранительные органы не дают заднего хода, не могут проявить гибкость. Как библейское такое чудовище китобраз, которое могло ходить только прямо и давило всех, кто перед ним находился; точно так же и они уже, раз сформулировав это обвинение, не могут отступить. Им надо доказать, что они были правы, им надо обязательно посадить, арестовать.

И конечно, нет никакой необходимости в аресте. Кирилл никуда не уезжает, он работает. Он тут, он ходит на все допросы, пишет объяснения. Мне кажется, что это излишняя жестокость, какая-то мстительная жестокость.

Собственно говоря, когда я уже услышал, что бухгалтер дала показания, как будто бы параграф был в статье Уголовного кодекса, что «организовал группу Серебренников в составе меня и кого-то еще». Так же никто не говорит — так диктуют. В этот момент я испугался и подумал, что дело может обернуться плохо. Но будем все-таки надеяться на лучшее. И я надеюсь, что все деятели искусства и, вообще, люди, которые понимают, что нет нужды держать режиссера в тюрьме, что он не убегает, что это не опасный уголовник, преступник, контрабандист. Я надеюсь, что мы все поддержим Кирилла.

режиссер, депутат Госдумы

Если инкриминируемые ему действия касаются его творчества, то я буду стоять горой за освобождение Серебренникова. Если речь идет о финансовых нарушениях, то я не вправе ничего комментировать до тех пор, пока мне не расскажут, что, куда, зачем и почему.

журналист

159, 4 — это та же статья, по которой задержаны все фигуранты дела Седьмой студии. Они сделали это. Кирилл задержан.

Пришли, как полагается по всем советским традициям, ночью, в гостиницу. В Петербурге. Тем временем адвокат КС вообще во Владимире. То есть все это время — с момента задержания и до предъявления обвинения — КС находился без адвоката.

журналист

Пару недель назад разговаривали с Серебренниковым про возможность эмиграции. Кирилл, несмотря на все происходящее с ним сейчас, исключал этот вариант, не представлял его для себя, не считал правильным, достойным, нужным, хотя работы и признания вне России у него уж точно не меньше, чем в ее пределах.

Он вообще всегда твердил и твердит о том, что он русский режиссер и зона его театрального и жизненного комфорта — российский дискомфорт, который он использует как горючее.

То, что сегодня происходит с ним, это, простите за пафос, не только преступление против человека, который о деньгах думал в самую последнюю очередь — я могу об этом говорить ответственно и четко, за годы дружбы мы откровенничали с ним обо всем. Но это преступление против современной русской культуры. В чистом виде.

политик, правозащитник

Пишут, что администрация президента сбилась с ног в поисках «образа будущего России» для президентских выборов Путина. Ищут пожарные, ищет милиция. Ни мозги не помогают, ни деньги. Так вот же он, этот образ: ночью на съемочной площадке в Петербурге задерживают всемирно известного режиссера по показаниям, выбитым угрозами пыток.

Кирилл, все друзья с тобой.

журналистка, исполнительный директор движения «Русь сидящая»

Задержание Кирилла Серебренникова было абсолютно неизбежным. И я сейчас вовсе не про фактуру дела. Публичное апеллирование к президенту и публичное же «дураки» безнаказанным не могло остаться. Путин у нас коллективный, и СК сделало все, чтобы доказать: они не дураки.

На мой взгляд, вторая ошибка тоже смысловая, в смысле выбора «башни» для защиты. Можно было бы взять очень хороших адвокатов (адвокатскую контору), так или иначе связанных с центрами силы «коллективного Путина». Их не очень много, они все наперечет, все, как на ладони. Самое последнее дело — обратиться в контору, которая тесно связана с Генпрокуратурой. Они, конечно, могут решать вопросы. Но не такие. Не здесь и не сейчас.

И третья ошибка — неоказание немедленной помощи бухгалтеру Нине Масляевой.

А вообще финал был понятен в день, когда у Кирилла Серебренникова изъяли загранпаспорт. Я думала, что до выборов ситуация будет подвешенной — мастерам культуры дадут выразить свое искреннее, пламенное и бесплатное мнение по этому вопросу, а уж потом взвесят степень пламенности и искренности. Наши адвокаты говорили — нет, до нового года все решится, причем негативно. И только опытный экс-следователь и экс-прокурор, ныне орел «Руси сидящей», хмыкал и уверенно припечатывал: все закончится еще летом.

Причем дела не видел никто из нас.

актер «Гоголь-центра»

Друзья!

Там реально работают глупые и несчастные люди. В основном люди неталантливые или люди, свой талант затерявшие. Они слабенькие. За ними нет правды. Таким надо помогать. Значит, переживать есть смысл им. Они, как пчелки с жалом в попку. А нам — хватит горевать! Перевернуть игру.

генеральный директор телеканала «Пятница»

Можете считать меня наивным дурачком, но я не верю, что мой друг Кирилл Серебренников — мошенник. Я запрещаю себя даже думать так. И вас, если вы мои друзья и друзья Кирилла, прошу — не стройте допущений. Ведь все, что нам пока сообщили, не доказано-полудоказано. Где факты? Кирилл — потрясающий человек и огромная талантливая душа. Что бы там ни было в развязке… Дядя Кирилл, я твой друг и не отрекусь.

Большая чистка френдленты сегодня, видимо, будет. Ну и к лучшему. Люди любят «предположить», это часть человеческого в нас. Но есть допущения, которые чернят душу и превращают тебя в токсичную *****. Вот такого у меня в ленте не будет.

Владимир Урин

директор Большого театра

Решение о задержании может принять только суд по ходатайству Следственного комитета. Суда еще не было — и такого решения пока нет. И я надеюсь, что его не будет, даже если у следственных органов есть какие-то претензии к Кириллу Семеновичу.

Это человек очень одаренный и очень талантливый. Большой театр относится к нему как у большому художнику.

Михаил Идов

сценарист, журналист; Михаил и Лили Идовы — авторы сценария фильма «Лето»

Я могу сказать только, что и я, и Лили в глубочайшем шоке. Мы были на съемках позавчера, Кирилл был в превосходном настроении, работа шла полным ходом. Те кадры из фильма, что я видел, выглядели фантастически — мы поверить не могли нашему везению, что имеем к этому проекту отношение. Фильм снят уже на три четверти, и я уверен, будет завершен.

Стас Тыркин

кинокритик, куратор программы «Гоголь кино»

Я не верю, что Кирилл виноват. Он был и остается моим другом, что бы ему не инкриминировали. Глупо, конечно, обсуждать: почему не подождали, пока он закончит съемки фильма о Цое. Этим людям абсолютно все равно, что он снимал или ставил в этот момент, они показывают, что им это абсолютно неважно.

Кирилл работал не покладая рук: сразу после съемок в Питере, он должен был заканчивать спектакль «Маленькие трагедии», потом заканчивать в Штутгарте оперу, для которой снимал материал в Африке. Простое перечисление всего того, что он делал, снимает вопросы о его незаконной деятельности.

В последние недели мы с ним изредка переписывались: я был в Швейцарии на фестивале, он — снимал в Питере. Я писал ему, как это все круто выглядит на фото.

Я уверен, что он не думал ни о каком аресте, не обращал внимания на слухи и новости, а просто продолжал работать как заведенный, потому что за месяц ему нужно было снять историческое кино в самом сложном жанре — о недавнем прошлом, которое все помнят. В том, что он столько работает — не собираюсь применять здесь прошедшее время, — в этом его счастье и его спасение, как и для нас всех. Он и не уехал именно потому, что он неустанно работает. Он прибил кроссовки к полу, как Вика Исакова в «(М)ученике», и сказал, что никуда отсюда не уедет. Это означает, что он ни в чем не виноват и ему нечего бояться. Это его главное заявление всем органам.

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