Кирилл Серебренников отказался признать вину на допросе в СК

Следователи приступили к допросу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщил ТАСС информированный источник. По словам собеседника агентства, допрос начался после того, как в Следственный комитет РФ прибыл адвокат Серебренникова.
В ходе допроса, рассказал источник, Серебренников отказался признать себя виновным. Все обвинения, по словам источника, режиссер отвергает.
После допроса, сообщил собеседник ТАСС, следствие планирует обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении режиссера меры пресечения — заключения под стражу либо домашнего ареста.
Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов ранее сообщил, что едет в Москву из Владимира, чтобы присутствовать на допросе. «До моего приезда в Следственный комитет Кирилл в следственных действиях участвовать не будет», — сказал Харитонов РИА Новости.
О задержании Кирилла Серебренникова Следственный комитет объявил утром 22 августа. В заявлении СК говорилось, что Серебренников подозревается в организации хищения 68 миллионов рублей. Следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).
Серебренников, как сообщали источники, был задержан вечером 21 августа в Санкт-Петербурге, где он участвовал в съемках фильма, и перевезен в Москву.
В мае дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре», где он занимает пост художественного руководителя, прошли обыски по делу о хищении бюджетных средств, выданных «Седьмой студии». Серебренников — один из основателей «Седьмой студии». После обысков, как сообщалось, имел в деле статус свидетеля. При этом режиссер сообщил в одном из интервью, что в мае у него изъяли загранпаспорт.
По делу «Седьмой студии» обвинения ранее были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, экс-директору этой компании Юрию Итину и бывшему бухгалтеру Нине Масляевой.
Бывшая бухгалтер, как сообщалось, согласилась сотрудничать со следствием и дала показания, в том числе и против Серебренникова. По данным источника «Интерфакса», показания также дали
сотрудница бухгалтерии «Седьмой студии» Татьяна Жирикова и «другие лица».