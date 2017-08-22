«Интерфакс» назвал имя второго бухгалтера, которая дала показания против Серебренникова

Показания по уголовному делу против режиссера Кирилла Серебренникова дали несколько сотрудников бухгалтерии его театральной компании «Седьмая студия». Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства заявил, что показания дала не только арестованная бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева, но и сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова и «другие лица».

Жирикова проходит по делу как свидетель, а Масляева находится в СИЗО, ей предъявлены обвинения в мошенничестве. При этом в деле есть «другие доказательства», добавил источник.