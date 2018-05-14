СК освободил Малобродского под подписку о невыезде

Следственный комитет изменил меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с содержания под стражей на подписку о невыезде. Соответствующее решение принял следователь по делу «Седьмой студии».

Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский — единственный фигурант дела «Седьмой студии», который находился в СИЗО. Он был под арестом с лета 2017 года по обвинению в хищении бюджетных средств на спектакли проекта «Платформа».

С конца апреля суд дважды отклонил ходатайства СК о переводе Малобродского под домашний арест. Во время рассмотрения второго ходатайства 10 мая Малобродскому стало плохо, его увезли из суда в кардиореанимацию 20-й больницы с подозрением на инфаркт.

12 мая Малобродского перевели в отделение кардиологии. Его состояние оценивается как средней тяжести; в больницу бывший директор «Гоголь-центра» поступил в тяжелом состоянии.