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Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана по делу «Седьмой студии»

Ольга Романова
10:49, 26 октября 2017
Надежный источник

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум задержана после допроса в Следственном комитете по делу «Седьмой студии». Об этом сообщают глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова и газета «Известия».

По уголовному делу Кирилла Серебренникова задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Она возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкульта.

Опубликовано Ольгой Романовой 26 октября 2017 г.

Апфельбаум ранее работала в Минкультуры РФ, в том числе руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества.

По данным «Известий», Апфельбаум подозревают в подтасовке документов, позволившей «Седьмой студии» получить бюджетные средства. Апфельбаум, считает следствие, дала своим подчиненным поручение разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона. В частности, в техзадание был включен пункт о том, что «госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект „Платформа“». 

Следствие, сообщили источники «Известий», намерено ходатайствовать о заключении Апфельбаум под стражу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Апфельбаум, у которой ранее был статус свидетеля, стала фигурантом дела «Седьмой студии». Директор РАМТ, добавил собеседник агентства, находится в Следственном комитете.

Министр культуры Владимир Мединский заявлял, что бюджетные средства, в хищении которых подозревают «Седьмую студию», были выделены в тот период, когда департамент господдержки искусства и народного творчества возглавляла Апфельбаум.
О расследовании дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», стало известно в мае 2017 года. В рамках дела, в числе прочего, был проведен обыск у режиссера Кирилла Серебренникова — одного из основателей «Седьмой студии». Тогда же обыск прошел и у Апфельбаум.
Обвинения в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на постановку спектаклей, также предъявлены бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой. Малобродский заключен под стражу, Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Воронова объявлена в розыск.
Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину отрицают. Масляева, как сообщалось, дала показания против других фигурантов дела. Вскоре после этого ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Дело «Седьмой студии»

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