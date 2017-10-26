Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана по делу «Седьмой студии»

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум задержана после допроса в Следственном комитете по делу «Седьмой студии». Об этом сообщают глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова и газета «Известия».

По уголовному делу Кирилла Серебренникова задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Она возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкульта. Опубликовано Ольгой Романовой 26 октября 2017 г.

Апфельбаум ранее работала в Минкультуры РФ, в том числе руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества.

По данным «Известий», Апфельбаум подозревают в подтасовке документов, позволившей «Седьмой студии» получить бюджетные средства. Апфельбаум, считает следствие, дала своим подчиненным поручение разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона. В частности, в техзадание был включен пункт о том, что «госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект „Платформа“».

Следствие, сообщили источники «Известий», намерено ходатайствовать о заключении Апфельбаум под стражу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Апфельбаум, у которой ранее был статус свидетеля, стала фигурантом дела «Седьмой студии». Директор РАМТ, добавил собеседник агентства, находится в Следственном комитете.