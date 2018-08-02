Франция наградила Кирилла Серебренникова орденом Искусств и литературы

Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 133 миллионов рублей, которые были выделены возглавляемой им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». Своей вины режиссер не признает, называя обвинения абсурдными.

Орден Искусств и литературы, присуждение которого находится в ведомстве министерства культуры Франции, имеет три степени: кавалер, офицер и командор. Ранее из россиян высшей степени ордена удостаивались Михаил Горбачев, Ирина Антонова, Павел Лунгин, Юрий Любимов.