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Франция наградила Кирилла Серебренникова орденом Искусств и литературы

RFI
11:39, 2 августа 2018
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Режиссер Кирилл Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы.

Соответствующий указ 2 августа подписала министр культуры Франции Франсуаз Ниссен, сообщает радиостанция RFI.

Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 133 миллионов рублей, которые были выделены возглавляемой им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». Своей вины режиссер не признает, называя обвинения абсурдными.
Орден Искусств и литературы, присуждение которого находится в ведомстве министерства культуры Франции, имеет три степени: кавалер, офицер и командор. Ранее из россиян высшей степени ордена удостаивались Михаил Горбачев, Ирина Антонова, Павел Лунгин, Юрий Любимов.

Дело «Седьмой студии»

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