ФСБ сообщила, что задержала 46 пользователей популярного телеграм-бота для знакомств «Леонардо Дайвинчик». Речь идет о молодых россиянах в возрасте от 12 до 22 лет. Всех их якобы завербовали украинские спецслужбы для совершения преступлений в России. При этом в качестве подтверждения «вербовки» силовики опубликовали ролики, в которых видно, что задержанные вели переписку вовсе не в телеграме. Однако это не помешало спецслужбам обвинить во всем Павла Дурова и внести его в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. «Медуза» рассказывает, что известно о «Леонардо Дайвинчике» и насколько безопасно пользоваться этим и другими ботами.

Что собой представляет «Леонардо Дайвинчик» и насколько он популярен?

Развлекательный паблик «Леонардо Дайвинчик» во «ВКонтакте» был создан в апреле 2015 года. Там публиковали мемы, шутки, забавные видеоролики и просто необычные фото. И судя по всему, эта концепция не изменилась до сих пор.

В 2018-м на базе паблика в телеграме был создан бот для знакомств «Дайвинчик | Leo». Точно не известно, сколько людей пользовались им в первые годы. Но большинство изданий пишут, что резкий рост популярности пришелся на момент, когда из России ушли Tinder и другие международные сервисы для знакомств.

Сейчас у телеграм-бота насчитывается более 13,6 миллиона ежемесячных пользователей. На сообщество во «ВКонтакте» и канал в телеграме (там тоже публикуется развлекательный контент) подписано 13,3 и 5,4 миллиона человек соответственно. «Дайвинчик» представлен и в мессенджере «Макс», но там он пока не пользуется большой популярностью.

Сам бот устроен предельно просто: пользователь должен ответить на несколько вопросов из анкеты (в частности, указать свой возраст, пол и город), а также загрузить фото или видео. После этого открывается доступ к профилям других людей, где, как и в обычных дейтинговых сервисах, нужно выбирать те, которые кажутся интересными. Взаимные лайки позволяют начать чат внутри телеграма.

Как изменился дейтинг в России

«Ну сколько можно тут уже сидеть? Но мы все равно сидим» Дейтинг в России во время войны изменился. Как именно? Вот четыре истории людей, которые ищут любовь и секс

Как изменился дейтинг в России

«Ну сколько можно тут уже сидеть? Но мы все равно сидим» Дейтинг в России во время войны изменился. Как именно? Вот четыре истории людей, которые ищут любовь и секс

При этом данные пользователей, в том числе и указанный возраст, никак не подтверждаются администраторами бота. Соответствующее предупреждение выводится в самом начале диалога:

Помните, что в интернете люди могут выдавать себя за других. Бот не запрашивает личные данные и не идентифицирует пользователей по каким-либо документам. Продолжая, вы принимаете пользовательское соглашение и политику конфиденциальности.

Кто изначально запустил сообщество «Леонардо Дайвинчик» и владеет телеграм-ботом — неизвестно. Его разработчики сохраняют анонимность. Близкий к силовикам телеграм-канал Mash писал, что бренд «Леонардо Дайвинчик» якобы связан с индивидуальным предпринимателем Павлом Щербатовым. К такому выводу его авторы пришли, изучив базу Роспатента. В то же время на сайте издания указано другое имя — некий Виталий К. из Пермского края.

При этом Mash отмечает, что администраторы бота могут находиться в Болгарии, так как коммерческие контакты привязаны к телефонным номерам этой страны. «Также прослеживается некоторая связь с Великобританией», — пишет издание, не уточняя, откуда эта информация.

«Медуза» убедилась, что в базе Роспатента есть заявка на товарный знак, к которой приложено изображение сообщества. Ее оформил Виталий Каменских, однако в июне 2026 года ведомство приняло решение об отказе в регистрации. Также есть две заявки на бренды «Леонардо Дайвинчик» и «Дайвинчик» от людей, не упомянутых Mash. Они тоже были отклонены в 2024 году.

Во всех случаях нет никаких подтверждений, что кто-то из этих людей действительно имеет отношение к популярному сервису для знакомств. В частности, Виталий Каменских рассказал РИА Новости, что ничего не знал о боте:

Хотел зарегистрировать товарный знак для продажи футболок с лого «Дайвинчик», но товарный знак был занят другим человеком. Думал, что свободно, а оказалось занято. В итоге решил отказаться от идеи. Это старое изображение, где-то в интернете увидел, не помню уже.

Анонимные владельцы «Дайвинчик | Leo» при этом могут зарабатывать до двух миллиардов рублей в год, подсчитал телеграм-канал «База». Сам бот бесплатный, но в нем есть возможность оплатить премиум-подписку, которая дает доступ к дополнительным функциям (например, возможность посмотреть анкеты людей, которые поставили пользователю лайк). Также владельцы сервиса размещают рекламу как в самом боте, так и в связанных с ним развлекательных каналах.

Подробнее о сомнительных ботах в телеграме

В телеграме «тапают» хомяка и платят за воображаемый рейтинг, а в стиме кликают на картинку с бананом За все это обещают деньги и бонусы. Так действительно можно заработать?

Подробнее о сомнительных ботах в телеграме

В телеграме «тапают» хомяка и платят за воображаемый рейтинг, а в стиме кликают на картинку с бананом За все это обещают деньги и бонусы. Так действительно можно заработать?

В чем суть претензий российских силовиков к телеграм-боту?

ФСБ 29 июля заявила, что ей удалось выявить «многочисленные факты» вербовки украинскими спецслужбами российских граждан через телеграм-бот «Дайвинчик | Leo». В сообщении говорилось, что с июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 пользователей сервиса в возрасте от 12 до 22 лет.

В ФСБ утверждают, что эти люди нападали на полицейских, совершали поджоги и помогали переправлять деньги на украинские счета. Все это их якобы заставляли делать сотрудники украинских спецслужб с фейковыми анкетами в телеграм-боте.

По версии российских силовиков, сначала украинские агенты знакомились с молодыми людьми и просили их прислать геопозицию или же отправляли им фишинговые ссылки под предлогом оплаты билетов в кино или на концерты. Впоследствии они связывались с жертвами уже под видом сотрудников российских правоохранительных органов и сообщали, что деньги пошли на финансирование ВСУ, а присланные координаты будут использоваться для ударов по территории России. После этого молодых людей вынуждали совершать преступления под предлогом «проверки антитеррористической защищенности объектов».

В сообщении ФСБ также отмечалось, что телеграм-бот «Дайвинчик | Leo» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора еще 23 декабря 2025 года. Основанием для этого стало то, что через сервис якобы распространялась детская порнография и «ЛГБТ-пропаганда».

Вскоре после этого заявления российский пропагандистский телеканал RT опубликовал несколько видеороликов, которые должны были послужить доказательством вербовки россиян через «Дайвинчик». При этом некоторые издания, например The Insider, обратили внимание на то, что переписка, судя по интерфейсу в видео, велась в «VK Мессенджере», а не в телеграме.

Однако это не помешало российским спецслужбам предъявить обвинение в содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК) именно создателю Telegram Павлу Дурову — из-за того, что администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, которые якобы используются для координации терактов и диверсий в России. Днем позже его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сам Дуров рассказывал об этом деле еще в феврале 2026-го. Новую информацию, включая то, что Россия объявит его в международный розыск, он пока не комментировал. Однако поставил в личном профиле аватарку, на которой его лицо наложено на фотографию боевика «Исламского государства» — это отсылка к старому мему.

Что известно о ситуации вокруг Дурова

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное

Что известно о ситуации вокруг Дурова

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное

Подтверждаются ли заявления ФСБ России? А у других стран есть претензии к «Дайвинчику»?

Российские власти стали не первыми, у кого возникли претензии к телеграм-боту. В октябре 2025-го прокуратура Алматы потребовала запретить сервис знакомств на территории Казахстана. В ведомстве говорили, что в «Дайвинчике» нет возрастных ограничений, что создает угрозу безопасности несовершеннолетних. Судя по всему, решение по этому запросу пока не принято.

А на прошлой неделе о вербовке через телеграм-бот рассказывали украинские правоохранительные органы. Начальник криминальной полиции в Запорожской области Валерий Ефремов утверждал, что сотрудники российских спецслужб с помощью фейковых анкет заводят знакомства с молодыми людьми из Украины. Потом они под видом сотрудников СБУ связываются с ними и говорят, что девушка, с которой они познакомились, — диверсантка, и просят помощи в задержании ее «куратора». Затем «выясняется», что этот куратор забаррикадировался в определенном здании, которое необходимо поджечь.

По подсчетам украинских СМИ, к середине 2023 года в «Дайвинчике» было зарегистрировано около 400 тысяч пользователей из этой страны. «Медузе» не удалось найти информацию о том, требуют ли в Украине запретить телеграм-бот. Однако местные издания рекомендуют относиться к нему с осторожностью и предлагают пользоваться альтернативными сервисами.

Что касается России, то публикации о вербовке россиян появлялись и раньше, отмечает «Медиазона». В частности, в ноябре прошлого года об этом писала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Однако изданию не удалось найти ни одного опубликованного судебного решения с упоминанием телеграм-бота, которое было бы связано с Украиной.

Журналист «Медиазоны» Давид Френкель в комментарии «Медузе» подтверждает, что в основном «Дайвинчик» фигурирует в делах о бытовых преступлениях:

«Дайвинчик» с начала войны упоминается как минимум в 160 опубликованных судебных решениях, почти все эти случаи связаны с мошенничеством. Другие упоминания обычно касаются свидетелей: например, в одном деле обвиняемый рассказывал о своей краже из магазина девушке, с которой только что познакомился в боте. В другом деле обвиняемый познакомился через сервис с наркодилеркой.

Нам не удалось найти ни одного решения, где реально шла бы речь о какой-то вербовке или подготовке террористических актов. Украина если и упоминается, то как местонахождение предполагаемых мошенников, например, что обманом полученные деньги якобы отправляются в Украину. Или вовсе как место рождения обвиняемого.

Вполне возможно, что дела, о которых пишет ФСБ, действительно существуют, но их решения не опубликованы или не подлежат публикации, например дела о госизмене. Однако очевидно, что «Дайвинчик» — просто популярный бот для знакомств у совершенно случайных людей. Не будет его, будет другой такой же.

Есть ли у телеграма связи с ФСБ

Знает ли ФСБ, с кем вы переписываетесь в телеграме? В связях со спецслужбой мессенджер давно подозревают авторы «Важных историй». Теперь эти подозрения проверил независимый эксперт 9 карточек

Насколько опасно пользоваться «Дайвинчиком» и другими ботами в телеграме?

Стоит отметить, что сейчас все ограничения касаются только телеграм-бота. К развлекательному паблику «Леонардо Дайвинчик» и аналогичному сообществу в телеграме у российских силовиков, судя по всему, претензий нет. Эти ресурсы пока не внесены ни в какие списки Роскомнадзора, и просто подписка на них вряд ли чем-то грозит.

Однако нельзя с уверенностью заявлять, что ситуация не изменится в будущем. Нелишним будет напомнить, что компания VK контролируется российским государством, а значит, ни один из ее сервисов нельзя считать надежным по умолчанию.

Что же касается самого бота «Дайвинчик | Leo», то здесь необходимо рассматривать вопрос шире: насколько вообще безопасно пользоваться ботами в телеграме с точки зрения пользователя. Особенно если неизвестно, кто их создал.

Отсутствие какой-либо верификации действительно позволяет создавать фейковые профили, что открывает огромный простор для мошенничества. Но это проблема не только «Дайвинчика», но и любого другого подобного сервиса. Здесь необходимо соблюдать базовые правила интернет-гигиены: не переходить по ссылкам, особенно если вы никогда не видели человека вживую, не совершать никаких денежных переводов и не дарить цифровых подарков. Делиться своей геопозицией тоже не стоит.

Анонимность создателей — тоже довольно тревожный показатель. Нет никаких официальных подтверждений, что Павел Дуров делится информацией о пользователях с российскими силовиками. Но как обходятся с персональными данными неизвестные создатели ботов и какой объем этих данных им доступен в каждом конкретном случае, сказать невозможно.

Наконец, стоит помнить, что в России силовикам вовсе не обязательно прибегать к техническим ухищрениям, чтобы получить доступ к переписке пользователей. Под давлением задержанные могут сами предоставлять доступ к своим устройствам и всем доступным приложениям. То есть ФСБ может заранее не знать, зарегистрирован ли человек в «Дайвинчике» или нет, но впоследствии сам факт такой подписки может усугубить ситуацию для него.

Как защитить данные от силовиков

Силовики хотят, чтобы им позволили читать переписку россиян даже без решения суда. Сейчас у них такого права нет? И как можно будет защитить свои данные? 12 карточек

Самый сложный вопрос — что будет с мессенджером в целом после внесения Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

С одной стороны, есть пример Meta — после начала войны компанию объявили в России «экстремистской организацией», а несколько принадлежащих ей соцсетей заблокировали. Но ограничения были выборочными: фейсбук и инстаграм попали под запрет, а вот мессенджер вотсап продолжил работать, по крайней мере до середины 2025 года.

Тогда власти РФ ввели «частичные ограничения» против мессенджера и пригрозили полностью его заблокировать — тоже под предлогом борьбы с терроризмом. При этом на самих пользователях ни одна из этих блокировок не отразилась. Да, чтобы пользоваться ресурсами Meta в России, нужен VPN. Однако за сам факт публикации постов или переписку в этих соцсетях людей пока не преследуют (но могут преследовать за их содержание).

С другой стороны, последовательное и многолетнее давление на Дурова лишь подтверждает, что российские власти намерены полностью избавиться от телеграма. Или же склонить его создателя к сотрудничеству. Поэтому нет никаких гарантий, что они пойдут по сценарию Meta и будут лояльны к пользователям телеграма в будущем.

Что сейчас происходит с блокировками в России

«Не вижу проблем сделать ситуацию хуже» Российские власти и VPN-сервисы который месяц играют в кошки-мышки и борются друг с другом. Чем это кончится? Три варианта развития событий

Что сейчас происходит с блокировками в России

«Не вижу проблем сделать ситуацию хуже» Российские власти и VPN-сервисы который месяц играют в кошки-мышки и борются друг с другом. Чем это кончится? Три варианта развития событий

«Медуза»