ФСБ утверждает, что украинские спецслужбы вербуют россиян для диверсий в телеграм-боте «Леонардо Дайвинчик». Задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет

В ФСБ заявили, что спецслужбы Украины якобы вовлекали молодых россиян в «диверсионно-террористическую деятельность» через популярный телеграм-бот для знакомств .

С июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 пользователей «Дайвинчика» в возрасте от 12 до 22 лет, которые по заданию спецслужб Украины нападали на полицейских и совершали поджоги, утверждают в ФСБ.

В Следственном комитете утверждают, что одной из распространенных схем была такая: под видом девушек агенты знакомились с подростками и отправляли им либо фишинговые ссылки о взломе личных кабинетов в госсервисах, либо просьбы прислать геопозицию. Затем представители спецслужб Украины, выдающие себя за сотрудников российских правоохранительных органов, склоняли подростков к совершению преступлений, заявили в СК.

В ФСБ отметили, что в связи с преступлениями возбуждены уголовные дела, а исполнителям, которые достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, грозят длительные сроки лишения свободы.

В конце декабря 2025 года чат-бот «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья» внесли в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, говорится в сообщении ФСБ. Поводом для этого стала «информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды».

Вместе с этим ФСБ обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности — поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России, как заявили в спецслужбе.

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