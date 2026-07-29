ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму, его объявят в международный розыск

Создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, так как администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России. С таким заявлением выступила ФСБ, передает «Интерфакс».

В ФСБ добавили, что Дуров «объявляется в международный розыск».

Кроме того, в заявлении спецслужбы говорится, что администрация мессенджера не удаляет каналы о массовых убийствах, а также о кибермошенничестве, что приводит к «многочисленным человеческим жертвам», в том числе среди женщин и детей, а также к «многомиллиардному материальному ущербу».

В отношении Павла Дурова расследуется уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), следует из сообщения ФСБ.

В свою очередь Следственный комитет сообщил, что украинские спецслужбы вербуют несовершеннолетних россиян для совершения диверсий и терактов через чат-бот в телеграме . Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, содействии террористической деятельности, диверсии, вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и умышленном уничтожении имущества.

Сам Дуров еще в конце февраля 2026 года писал, что в России против него возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. «Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — отмечал он.

В России начали ограничивать работу Telegram с лета 2025 года. Сейчас мессенджер не работает без VPN или других средств обхода блокировок.

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты с Telegram по поводу восстановления его работы в России есть, но сами представители мессенджера не очень активны.

Читайте также

Дуров заявил, что в России на него завели дело о «содействии терроризму». Официальных подтверждений нет — только две публикации в пропагандистских СМИ «Государство защищает граждан от цифрового монстра, вышедшего из-под контроля»

Читайте также

Дуров заявил, что в России на него завели дело о «содействии терроризму». Официальных подтверждений нет — только две публикации в пропагандистских СМИ «Государство защищает граждан от цифрового монстра, вышедшего из-под контроля»