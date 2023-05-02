Tinder объявил об уходе из России

Компания Match Group, владеющая приложением для знакомств Tinder, объявила, что уйдет с российского рынка к 30 июня 2023 года.

«Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка до 30 июня 2023 года», — говорится в годовом отчете компании.

Помимо Tinder, Match Group владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.

Исполнительный директор компании Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group, заявил Reuters, что у компании были веские причины, чтобы покинуть Россию. «Для надежного бренда нехорошо продолжать свою деятельность в стране, глава которой обвинен Международным уголовным судом», — сказал он.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Match Group делала мало публичных заявлений о своей деятельности в России, отмечает Reuters. В марте 2022 года компания отмечала негативное влияние на свой бизнес в Европе. Тогда же для российских пользователей была отключена возможность оплачивать платные услуги в Tinder.

По данным «Важных историй», с начала войны только 20% западных компаний полностью ушли с российского рынка.