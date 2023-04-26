«Важные истории»: с начала войны из России полностью ушли лишь 20% западных компаний

После начала полномасштабной войны в Украине многие западные компании заявили о приостановке своего бизнеса в России, однако полностью из страны ушли только 20% компаний, посчитали «Важные истории».

Как выяснили журналисты, с февраля 2022 года по апрель 2023 в российском реестре юридических лиц число компаний, собственниками которых были лица из «недружественных» стран (в первую очередь США, ЕС, Великобритании), стало меньше примерно на 2,5 тысячи. Как поясняют «Важные истории», эти компании сменили собственника, были ликвидированы или находятся в процессе ликвидации.

Среди компаний, которые решили покинуть российских рынок, несмотря на крупные вложения, издание выделяет автоконцерны — Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda. Также журналисты приводят в своем списке сеть автозаправок Shell, табачный холдинг Tobacco Group, сеть быстрого питания McDonaldʼs и многих других.

Небольшое число ушедших компаний, отмечают «Важные истории», связано в том числе и с трудностями, с которыми они сталкиваются при попытке покинуть российский рынок, включая подготовку бизнеса к продаже, а также поиск покупателя.

Кроме того, западным компаниям мешает уходить российское правительство. К примеру, собеседник Financial Times рассказывал, что в очереди на комиссию по контролю за иностранными инвестициями, без разрешения которой российский рынок не покинуть, стоят около двух тысяч компаний. При этом сама комиссия заседает только три раза в месяц и рассматривает не больше семи заявок за одно заседание.

Среди ушедших компаний есть и те, кто «оставляет открытой дверь», то есть резервируют право обратного выкупа, держит проданные доли у себя в залоге или вовсе имитирует уход, меняя юрисдикцию на «дружественную» и переводя бизнес на доверенных людей.

Право выкупа, пишут «Важные истории», оставили за собой французские Renault и Danone, а также американские McDonaldʼs и Ford.

Также есть и компании, которые лишь «имитировал» свой уход, сменив владельца. Это преимущественно небольшие компании, новыми собственникам которых стали юрлица из Турции, Казахстана, Китая и ОАЭ. К примеру, с начала войны 14 юрлиц из ОАЭ приобрели 21 российскую компанию.

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