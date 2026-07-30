Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из обновленного списка.

Имя Дурова указано в перечне со звездочкой — это означает возбужденное дело по террористической статье.

29 июля ФСБ объявила, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, так как администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.

В отношении Дурова расследуется уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). В ФСБ добавили, что Дуров «объявляется в международный розыск».

Сам Дуров обвинения никак не комментировал. Спустя несколько часов после пресс-релиза ФСБ он поставил на аватарку в свой канал фото в образе террориста, но вскоре убрал его. В официальном аккаунте мессенджера в соцсети икс опубликовали старую фотографию, где Дуров показывает средний палец.

о деле дурова

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное

о деле дурова

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное